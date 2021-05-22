十一月的深圳，雖過了立冬時節，卻完全不像北國那樣徹底沒入寒冬，只是沾上了一絲涼意，伴隨早晚襲來的涼風。偶爾的豔陽高照，還會讓人懷疑起初夏臨近。正是在這樣不冷不熱的時候，我等待著我的台灣女生，從一關之隔的香港過來會面。

2020年突如其來的新冠肺炎疫情，可能會是人類歷史上刻骨難忘的大事紀，但絕對已成為我個人生涯中的分水嶺。記得去年這個時候，我剛剛轉換一段工作，從一個小有成就的領域，膽大妄為跳躍到一個全新的領域。但新的公司新的業務，加上快速周轉的節奏，還是給我帶來了不小的挑戰，工作適應期我都疲于應付各種層出不窮的任務，甚至一度連續多月無法休假。但我無論如何不會想到，去年一刻難停的工作到了今年受疫情影響變得清閒不已。正如去年的我無論如何都不會想到，今年會遇到一個人，她正是我近5年前一見鍾情的那個人，而在這之前，我們已有2年失去聯絡。

一切的安排早有預備

這是一段橫跨5年而歷久彌新的記憶；這是一個超越5年而始終如一的故事。一切要從5年前我決定去台灣留學說起。

回顧自己的成長經歷，無關乎大風大浪，但也不乏坎坷與順遂交織。一路走來，莫名感受到上天的奇妙安排。大學畢業後，我進入大陸一家穩定的國企，兩年的職業生涯，平淡如水。僵化的國企體制，讓我不需要為工作上的業績疲於奔命，而較強的同理心，讓我很順利就獲得了主管與同事的信賴。國企的工作雖然平淡，卻也因其穩定無憂的特質，吸引無數人的嚮往。

但我的內心持續有個聲音響起，我志不在此。即便眼前的工作順遂，但一眼望得到頭的生活，註定不屬於我的追求。我內心逐漸出現一個聲音，要繼續去台灣留學。台灣一方面是我大學畢業時所嚮往的留學選項之一，一方面也因其文化近似、民風純良，給予我莫大的興趣。大學時期我認識了不少來自台灣的交換生，相談甚歡的經歷讓我對台灣人充滿好感。台灣亦有我喜歡的無數作家，三毛、李敖、龍應台等等不一而足，那片美好的土地孕育了富饒的文化與思想。最終，繼續去台灣深造的決定，在我母親及家人的支持下，得以真正成為我行事曆上的待辦事項。（《從陸生到陸配，我和台灣女生的那五年》之一）（陸配吳先生/台大畢業陸生）

【徵文啟事】

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