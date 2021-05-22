疫情大爆發，新北市成為重災區，市長侯友宜提出封城、普篩、興建方艙醫院等課題，受到民進黨英系羅致政、張志豪等人大力抨擊。封城、普篩與方艙醫院防疫功效或許見仁見智，但自從緊急狀態以來，民進黨不容社會質疑防疫政策、掣肘防疫第一線民選首長，難道沒有值得檢討之處？

台灣病毒檢驗能量不足，因而沒有實行普篩的條件，去年單日可檢驗量四千出頭，一年多來不過增加九千多件，尚不及一萬。普篩自然要投入成本，但如果只針對染疫周邊提高篩檢量，負擔就相當有限，主張提高篩檢量的詹長權、陳秀熙等教授卻受到綠營猛烈砲轟，提高篩檢量成為政治禁忌，如今篩檢能量不足，苦果卻由民眾承擔。

英系對侯友宜發動猛烈攻勢，反而會增加侯友宜的政治能量，將對陷入缺水缺電危機與防疫破口的民進黨構成極大威脅。

明年地方選舉，民進黨多人有意參選，但找不出有勝選把握人選。英系這一連串攻擊，明處是防疫政策上的論爭，卻不難看出暗處的政治角力，其中羅致政又是有意爭取參選新北市長的有力者，貿然出手可能反而自傷。

陳時中已經無法一手統包全國防疫事務，應該授權第一線地方首長面對疫情擴散，防疫總指揮應該回到疫苗採購與全國性醫療資源調配。侯友宜卻受到英系民意代表猛烈攻擊，也受到陳時中的掣肘。若面對生死交關疫情考驗，都不能齊心協力，還要充斥政治攻防，又如何奢談同島一命？

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