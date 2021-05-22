缺水缺電缺疫苗，民眾怨聲載道，忽然又冒出「國安情資」，說北京啟動認知戰，要干擾台灣防疫。

「認知戰」的意思，就是之後誰批評政府，誰就是「中共同路人」；這是民進黨無法解決問題就轉移問題的老招。但推責任給老共，也要尊重一下人民的智商，是老共讓台灣停電，還是老共讓民進黨買不到疫苗？

表面上針對的是「假消息」，其實民進黨害怕的是真相。衛福部發布新聞稿，「網傳『政府不願購買某公司3000萬劑COVID-19疫苗』為不實訊息，轉傳散布者可能會觸法遭罰」。

但去年11月12日台灣東洋董事長林全就坦承：與BNT所談的疫苗授權數量是3千萬劑，但疾管署只願買200萬劑，東洋依照疾管署的要求以200萬劑報價，採購案最後無疾而終。

依照林全談話的內容，就是「政府不願購買BNT公司3000萬劑COVID-19疫苗」；現在衛福部說這是假消息，那第一個散布假消息的就是林全，衛福部應該立刻提告林全。

還有媒體人吳子嘉爆料，民進黨的吳姓委員，介入BNT疫苗採購，導致東洋代理破局；衛福部說是假消息，那為什麼不提告呢？

不告林全，不告吳子嘉，卻準備對升斗小民開刀；難不成衛福部只是用威脅提告，來阻止「真訊息」的散布？

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