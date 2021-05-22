台灣本土疫情爆發到現在，大陸社會普遍知道台灣的防疫漏洞：包括境外航班來台人士「自主」去隔離旅館、包括飛機機組人員僅須三天「自主」居家隔離，包括檢測率低，以及疫苗施打率極低等。

這些，都不用我多說了。

我家人都在永和，正好是新北市重災區，像我這樣身在北京、但家人在重災區的台灣北漂不少。這幾天大家又罵又喪。

想寫下幾點，我從台灣疫情所看到的，算是紀錄，算是宣洩情緒，也是給大陸朋友們提個醒：無論身在何處，面對疫情，不能僥倖。

台灣疫情，可以看到人民的自律，可以看到政府的荒誕無能，可以看到社會大眾在無措中尋求希望，更可以見到一個堅固的意識形態執念，是如何吞噬了一個(曾經自己自豪的)「防疫優等生」。

1 僥倖

2月22日，也就是大約三個月前，行政院長蘇貞昌宴請民進黨立委，席間談到新冠疫情。根據參會的民進黨立委跟媒體轉述，蘇貞昌表示「台灣目前並無施打疫苗的迫切性」。

以政治人物來說，這話極度不負責任，但直到一周之前，多數民眾都不認為這話有問題。

我家人在意識形態上與台灣政府不同，但他們也普遍認為台灣並沒有施打疫苗的必要性，「因為台灣很安全」。台灣拿不到疫苗，綠營罵對岸，藍營罵綠營，老百姓也只能兩手一攤「只能等台灣自產的疫苗出來，就沒事了」。

現在回過頭大家才明白，自己在一場危險的賭局中，在用性命賭疫情不會提前在台灣爆發。

在疫情爆發的第一時間，許多人民第一時間的反應是：天啊，看一下下週一開盤的股市！比如我家老爹(明明他就沒研究多少股票)。

這背後有一個概念，台灣是醫療資源好的地方，我們有引以為傲的醫療體系，大家第一時間也沒有意識到會有多嚴重。

直到近日，床位緊缺，輕症者在家自行隔離，有人在家過世，大家才真有種「台灣爆了」的緊迫感。政府呢？不說疫苗的儲備，連提前多建能夠單獨隔離的病房、預設疫情爆發時全台醫護的調度安排、甚至預演若發生醫院內部感染怎麼辦，都沒有。

疫情爆發以來，我不斷想，人民和政府，都懷抱僥倖心態，「應該沒事，不會到台灣」。但人民要擔多少責任？

人民的僥倖心態，有錯嗎？又錯了多少？

過去一年半，政府不斷「大內宣」人民：台灣很安全、我們沒有事。台灣社會、乃至於醫療體系，都麻痺了，認為疫情不會在台灣擴散。

之前有確診者發燒去診所，診所沒有警覺到可能是新冠。最後本土疫情爆發，才發現一些確診者在之前，都因發燒去過診所。但是，那時的整個社會，沒有意識到這個程度。

拜大內宣所賜，人們不夠警醒，但這難道不是人性？

我本人不好意思地承認，在北京開放給港澳台打疫苗之後，拖了好一陣子才去打，「應該沒事吧」(對不起了各位)。

正因為民眾會僥倖，政府才要在其中扮演倡導角色；正因為民眾會僥倖，政府才要提前預演一切的可能性。

在疫情爆發之後我跟台灣朋友聊，我激動痛罵人民被大內宣蒙蔽，朋友問了我，「人民只是聽政府的話，難道這樣有錯嗎」？

一瞬間喉嚨哽住。

2 普篩與方艙，「中國還是不中國」

在疫情爆發後第一時間，跟一位去年完整經歷武漢疫情的台灣朋友聊天，我想採訪他的武漢經驗，他開頭就跟我強調，「我們家人都在台灣，都不希望台灣發生這樣的事情。」

後來我們聊到封城、普篩、疫苗，都有一個共同感覺：我們因為身在大陸，講這些得特別小心。在大陸的台灣人，普遍目睹了這些措施的執行，因此認為這是必須的。但台灣朋友們過去收到的信息，是台灣政府說的「普篩沒必要」、「疫苗副作用大」。

兩岸台灣人，在普篩和疫苗上，往往「一中各表」。稍有不慎，朋友會生氣，你是不是台灣人？台灣疫情這麼嚴重，你還在替「對岸」說話、唱衰台灣。

大家心情不好，情有可原，但「中國不中國」的堅固意識形態延伸到了防疫措施。到了今日，呼籲台灣需要普篩的仍是「非綠營」，同樣地，在輿論上對於支不支持普篩的討論，支持者是「國民黨」，同樣是以藍綠立場來劃分。

當然，就現實情況而言，台灣醫療資源不足以達成普篩，所以有一些醫師出來呼籲大家盡量在家、沒症狀不要去快篩站，這是一個辦法。但是在更多時候，「普篩=不支持台灣政府=中國」是我看見最多的關聯印象。

在隔離病床傳出吃緊、輕症者得在家之後，台灣應建方艙醫院也有被提出來。重災區新北市表示將考慮建，同是重災區的台北市長柯文哲則提出先將防疫旅館改為集中隔離點(其實這就是方艙醫院的概念)，只是柯文哲聰明地不說出「方艙」兩個字。

中央則一口否定。

如同普篩，「方艙醫院=不支持台灣政府=中國」，比起這到底有沒有效，第一時間輿論、媒體按各自立場站隊。

針對傳染病的有效手法也就是那樣，增加檢測、隔離、不外出(封城)，這與親不親中沒有半點關係。但是政府官員都非常聰明，他們明白，穩固意識形態是最容易的。

身為一個尷尬的台灣北漂，我在面對有十多年交情的台灣朋友，因為顧及她的感受，我只能跟她說「待在家，不外出，都會過去的。」

我不敢跟她說對台灣現行防疫的顧慮，我衷心希望疫情趕快過去，但我太怕現在的政治氛圍，我太怕太怕萬一朋友說「你別唱衰台灣」......

我不斷告訴自己去理解民意，現在大家都很難過。但我更難過的是，當我們不問實際情況，只先看到對方的立場顏色，我們怎會變成這樣？

3 藍綠和敵我

其實在過去，部分台灣媒體及專家都有提醒台灣的防疫漏洞，然而台灣媒體及受眾，都因意識形態而站隊。

提醒防疫漏洞的，看在「另一派」的眼中，「是藍的、本來就唱衰台灣」。

「支持政府」的媒體，只能因其立場及受眾，表示一切太平。

本土疫情接連爆發的今日，這種無謂對立，沒有趨緩。

於是，某一派瘋狂呼籲普篩、疫苗，另一派或是否定、或是裝作沒聽見。於是，政府的對手是中國大陸、是政壇對手，「病毒才是敵人」成為一種空洞口號。

一名民進黨立委近日表示，台灣現在有兩派人，一派是不眠不休的醫護，「有另一派人不斷唱衰，傳播假訊息，巴不得台灣疫情失控，一直叫台灣人打中國疫苗」。

質疑政府疫情處理、呼籲政府多進疫苗的，都逃不開「是不是巴不得台灣疫情失控」之嚴厲指控。

一頂通敵的大帽子扣下來，還能多說什麼？

這些都不只發生在台灣。在疫情爆發之後的世界各地，都在不斷上演。

在網絡上，非黑即白的聲音占主流。但在現實中，人民面對面溝通時，真的如此嗎？他們真的一味相信政府說詞？其實我持懷疑態度。

4 民眾心態

現在網上還是兩派，藍綠、親不親中、支不支持陳時中。

而在現實中，礙於大家並不知道彼此立場，具體對台灣政府防疫提出批評的，似乎並不多見。大家小心翼翼地保護自己，也盡量不提「讓彼此不舒服」的話題。

但周圍親朋好友跟我聊天的一些蛛絲馬跡，可以窺探民眾心態。比如我朋友說，他不只一位同事私下聊天時表示「反正政府一定蓋牌(降低確診數字)」，而這些同事並非親藍的。

台灣民眾此次展現出極高的配合度，自主封城，但是人之常情，也有家長因為擔心孩子，從外縣市跑到台北市或新北市的大學「從災區救孩子」。

前幾天跟姐姐聊天，她無奈，防疫大家自己在家、輕症者自己在家，當台灣人，到底得多自強自立？

我感覺，許多民眾一方面「政治正確」，但另一方面，對政府也存疑。真是這樣嗎？是不是會掩蓋？算了，自己保護自己吧！

台灣民眾對政府的要求，是極低了。

而對政治圈的人而言，塑造敵我意識，永遠會比解決問題容易。

天祐台灣，我過去從不喜歡講這個，認為這就是一句口號，甚至是政治話術。但此刻，除了這句話，也別無所求。（郭雪筠/台北女孩）

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