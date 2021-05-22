共機過來說是擾台，美艦過來呢？

老美飛彈驅逐艦才穿越台灣海峽未久，又有美艦進入大陸西沙群島海域範圍，老共當然不高興，發出聲明說老美在玩火、向台獨分裂勢力發出錯誤信號。

無獨有偶，「靠北長官」粉專有阿兵哥抱怨，美方可以喝瓶裝牛奶，一般阿兵哥只能喝奶粉，意外將美軍「安全合作旅」（SFAB）進駐台灣的行蹤曝了光。拜登也承認了，在軍校畢業典禮上透露美國海岸防衛隊與台灣的新合作夥伴關係。

前不久，蔡總統視導樂山雷達站，也意外暴露美方技術人員的身影，顯示美方軍事人員早已深入台國防基地。

最新一期《經濟學人》說台灣是「地球上最危險地區」，誰造成的？

馬英九主政時期，兩岸來往頻仍，和平共處，嗅不出一點煙硝味，為什麼民進黨執政就要兵戈相見？尤其這個時候，新冠疫情搞得台灣焦頭爛額，台灣亟需的疫苗老美不給，盡做些牽動兩岸神經的舉動，軍艦穿梭啦、美軍大喝牛奶啦、你這不是火上加油是什麼？

台灣需要的是和平、是疫苗，不是軍艦！

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