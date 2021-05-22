趕在週末到來前，總統蔡英文及疫情指揮中心指揮官陳時中，都呼籲國人週末待在家中，沒事盡量不要出門。但奇怪的是，指揮中心就是不願說出「封城」二字，甚至連四級警戒也排除在外。

指揮中心此舉，是再度把控制疫情壓寶在民眾自主防疫身上。自去年全球爆發疫情以來，台灣境內無事，但民眾載口罩絕對比全球任何一個地方都要嚴格自律。

本土疫情爆發至今逾一周，連日來台北街頭行人寥寥，捷運也空蕩蕩，各行各業都啟動WFH（在家工作），因著疫情往中南部擴散，連最南端的墾丁大街昨日亦呈現空無一人景象。

一直以來，民眾自律防疫，嚴格配合指揮中心要求。然政府防疫始終「政治優先」，先是「反中」，後又與藍營執政縣市出現矛盾。新北市長侯友宜提出，新北市已是半封城狀態，未來如果疫情上升，會滾動式檢討，該封就封，不會等待。侯市長防疫動作簡明快，卻遭到綠營立委乃至側翼團體攻擊。

病毒無孔不入，傳播不會辨識意識形態，在本土病例連續多日破百的情況下，疫情指揮中心當以阻斷疫情擴散為最高原則，切實考慮一切措施的妥適性，莫因「封城」、「方艙醫院」等是源於大陸經驗，或是藍營人士率先提出的措施，而一概不願採納。當下，最不需要的是政治對立，最需要的是真正全台同島一命的攜手防疫決心。

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