企業要買快篩有何罪？指揮中心不同意，太不合理了。在美國，甚至個人都可以到藥房去買，一劑大概7.5美元。

企業更可堂而皇之購買，自己從國外進口或在國內買，都成為商業行為，政府不能干涉，在西雅圖的微軟及Amazon等其他高科技公司，早在去年5月就已經每天快篩要進去的員工，雖然大部分員工都可居家辦公，但是還有很多位置如倉庫管理員、運送、保全、驗貨、做實驗的人都還得到辦公室工作，經過檢篩後，才能保證辦公室或辦公大樓，甚至那一區的安全，這才降低西雅圖的感染率。到打疫苗前，都是感染率最低的城市。

新冠肺炎蔓延迅速廣泛，還不知道的結果，台灣都還沒經歷過，美國最大的幾家屠宰場去年一度傳出有幾百位屠宰夫確診，肉類一下供應吃緊，大家都衝向超市買牛排（禁閉期間，吃可以紓解心情），買不到牛排的只好買其他部分，後來連碎牛肉都缺貨。這些都不是現在不檢篩所能想像得到的結果。後來屠宰場凡上工的人都要在外面快篩，才能進去上班。

警察、醫護人員和超商售貨員也都是每天測，現在美國已檢測4億多劑，平均每人檢測近2次，台灣檢測20餘萬劑，平均100人才測試一劑。

國王的新衣是該脫下了。多篩會帶來短痛，但可避免長痛。這是草菅人命和愛民如子的關鍵區別。

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