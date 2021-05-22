桃園市長鄭文燦日前以避免群聚打球為由，大動作地指示體育局、養工處和各區公所，拆除了市內375座籃框；離譜的是根據網友公布的現場拆除照片，包括官員、攝影師、工人在內，至少聚集了30個人。這種唯恐天下不知的作秀心態，以及可能造成群聚感染的風險，真是讓人歎為觀止。

除了作秀之外，身為一市之長，我們也不得不懷疑鄭文燦的思維邏輯是否出了問題？筆者猜想，這大概是鄭市長一個人的獨斷想法和決定，否則執行拆出任務的體育局、養工處和各區公所，有那麼多人都想不出有更好的方法，來處理防止青少年不顧勸阻打籃球的問題嗎？

住家隔壁愛打籃球的國中小男生談到此事，他竟然說：「他們怎麼那麼笨啊？用鎖腳踏車的鐵鍊鎖住籃框及籃網不就可以了嗎？」的確沒錯，鄭市長得雇用大批人力拆除，除了費時、費事、費錢之外，拆除下來的籃框要找地方放置及保管，而且將來疫情過後，還得僱人把它們給裝回去。殺雞何需用牛刀？真不敢想像民進黨未來競選總統的熱門人選，竟然會出此「下策」，真是一大敗筆！

「拆籃框事件」不僅僅突顯鄭文燦市長的作秀心態，也更加可以看到，最近民進黨政府處理一連串大小事件的思維與方式，都在考驗著該黨的應對能力。

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