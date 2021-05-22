說真的，你不能不佩服綠營說謊、瞎掰、杜撰新名詞唬弄群眾的能力。

先是有一號稱經濟學博士的蠢蛋，在電視上宣稱：梅雨不來，台灣乾旱缺水，這是中國大陸的「氣候戰」。5天2次大停電後，又有網媒撰文，宣稱大停電乃是中共「認知戰」的一環。

中國大陸「氣候戰」與「認知戰」，鬼斧神工，連長期的極端氣候都能控制自如，還讓台灣大停電，衝擊全球半導體供應鏈，不戰能屈台灣，哪裡還需要武統？最近台灣新冠疫情大爆發，網軍側翼改弦更張，將所謂中共認知戰和民主政治優勢，以及打擊民進黨執政缺失，牽強附會的勾稽在一起，替台灣跌落防疫模範生神壇的窘境找藉口、卸責任。

他們說，北京期待透過銳實力攻勢和認知作戰牟取政治利益，透過假消息的傳遞與擴散造成台灣民眾的恐慌，製造內部社會的對立，打擊民進黨政府防疫政策的正當性及其效率。

那麼，「指揮中心去年考量到冷鏈運送、倉儲的需求及冷鏈倉儲能力，進口3000萬劑BNT疫苗，很難施行」一事，也是中共認知戰的一環？凡事推給中共認知戰，何不乾脆指稱華航的機師、蘆洲獅子會前會長、萬華阿公店的服務員、甚至連續26天搭乘台鐵赴萬華茶室消費的基隆男子，都是中共長期潛伏在台的認知戰第五縱隊？關說3+11的立委范雲不也是中共認知戰第五縱隊在台最高指揮官？

這波大內宣攻勢，強調民主極權之分，還特別祭出SWOT分析的學術幌子，說什麼民主政治擁有極強的自我修復能力，疫情出現動態變數時，輿論監督與公眾參與可達到溝通對話與調整的效果。

且看目前全球確診和死亡人數前十的國家，美國、印度、巴西、法國、土耳其、俄羅斯、英國、義大利、德國和西班牙，除了俄羅斯外，其餘9個國家都屬於所謂民主國家陣營。當疫情出現動態變數時，這些民主國家何嘗有有效的輿論監督、公眾參與和溝通對話？如今這些民主國家疫情稍緩，付出的代價是1億4000萬人確診和200萬人病歿。如此慘痛的民主修復能力，台灣負擔得起？況且，台灣疫情轉趨嚴峻時，我們未見民進黨當局容許過輿論監督和公眾參與，只見壓制理性輿論和網軍側翼的漫天扯謊霸凌。

網軍側翼最是擅長指鹿為馬，倒因為果。他們說，台灣的快篩是幫民眾解決問題，中國的普篩是幫黨處理問題。那麼，台灣快篩能力不足，豈不是意味著幫民眾解決問題的能力不足？衛福部錯失疫苗進口時機，是幫民眾，還是幫黨解決問題？疫情爆發之初，台灣忙著攻訐譚德塞，忙著大外宣「Taiwan Can Help」，推說普篩會造成恐慌，又是在幫誰處理問題？凡事政治正確，於是乎，台灣在自我安慰「沒有普篩即無確診」的假象下，驕矜自滿地度過了防疫第一年。

台灣的驕矜傲慢，就連《紐約時報》都說，疫苗慢半拍，新冠疫情大爆發，「這一天遲早會來」。不知道這是否也是中共認知戰的一環？如果中共的認知戰都能遠端遙控美國媒體、打擊台灣的防疫成績時，那麼，民主政治還有什麼優勢呢？

（作者為資深媒體人）