台灣疫情飆高，疫苗奇缺，民間人心惶惶。然而，當對岸主動施以援手時，陸委會不但毫不領情，反而譏諷大陸「假好心」，甚至控訴北京阻擾台灣從國際上取得更多疫苗。與此同時，不少大陸網友憤慨於熱臉貼冷屁股，對台灣冷眼旁觀者有之，幸災樂禍者有之。還有人歷數兩岸交往種種，痛斥台灣忘恩負義。兩岸抗疫合作再度受挫，令人憂心。

先說「假仁假義」，暴露的是民進黨根深蒂固的偏見與敵視，不能不讓大陸寒心。早在去年1月中旬，也就是大陸尚未啟動全面抗疫之時，北京就依據兩岸交流機制邀請台灣專家赴武漢實地考察，客觀上為台灣「超前部署」爭取了時間。然而，大陸疫情全面爆發後，民進黨當局不但不守望相助，反而落井下石，利用疫情一再抹黑大陸。即使在大陸有效遏制疫情後，民進黨當局仍然不願意承認對岸抗疫有成，對大陸疫苗更是不屑一顧。

事實上，大陸是世界主要經濟體中抗疫表現最亮眼的。大陸疫苗已在國內接種近4.5億劑次，正在向80個國家和3個國際組織提供疫苗援助，同時向40多個國家出口。大陸國藥疫苗得到世衛組織背書，其安全有效性獲得認可。最近，浙江等地全面啟動當地台胞免費接種新冠疫苗。至於大陸阻擾台灣獲取歐美疫苗云云，早就被證明是反中意識形態掛帥的民進黨當局試圖繞開大陸代理商未遂，轉而倒打一耙的操作。如今蔡政府一方面寄望本土疫苗早日量產，另一方面緊急向美國求購。美國是真心誠意還是假仁假義，答案很快會揭曉。

再說「忘恩負義」，民進黨的惡形惡狀確實令大陸民眾原本對台灣的些許好感幾乎蕩然無存，前不久福建緊急叫停赴閩台胞檢疫「便捷通道」，大陸民意反彈是重要原因。其中固然有嚴格防疫的正當訴求，但也傳遞出許多大陸民眾拒絕無條件給予台胞優待的心態。在大陸宣布願意和台灣開展疫苗合作時，一些大陸網友紛紛提出條件，比如不能免費輸台疫苗、只有承認自己是中國人的台灣人才能免費接種、曾抹黑大陸的台灣媒體要道歉等。

如果冷靜下來，不難發現，一則兩岸互動從來就是不對等的，大陸的對台善意與惠台政策很多都是單方面的，並沒有要求台灣對等回報。俗話講就是一個願打，一個願挨。為了爭取人心，這種不對等關係還會延續很長一段時間。二則大陸當然對台灣有讓利，但台灣也並非完全不勞而獲，一些大陸網友高高在上的「恩主」心態值得商榷。三則大陸對印度政府同樣是熱臉貼冷屁股，但還是為印度民間採購抗疫物資提供了幫助，對於台灣自然更要盡心盡力。不能因為民進黨當局擺出倨傲態度，大陸就拒台灣於千里之外。

當然，大陸官方和學者不能要求民眾總是以大局為重，在許多忍無可忍的大陸網友看來，大陸對台灣已經仁至義盡，如果哪一天大陸上下都持這一看法，兩岸關係該怎麼下去呢？