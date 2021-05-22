最近南韓很忙。本月13日南韓政府與半導體業者公布「韓國半導體策略」，擬在未來10年投入4500億美元打造南韓成為全球最大晶圓製造基地。配合此計畫，三星電子同時宣布將在2030年前在非記憶體晶片投資1511億美元，加速先進晶圓代工製程研發與產線布建，與台積電爭奪代工龍頭。

接著，南韓總統文在寅19日率三星、LG和SK等科技集團高層訪美與拜登總統舉行高峰會；白宮國安會印太事務總監坎伯表示，雙方將討論如何建立半導體供應鏈夥伴關係與疫苗同盟。

反觀台灣，半導體產業攸關國安與經濟，面對大陸、歐盟、美國、日本等陸續提出法案或策略計畫加速半導體產業發展，蔡政府卻不動如山；現今國際間正形塑台灣處於地緣政治高風險的氛圍，企圖另行打造排除台灣的半導體供應鏈，蔡政府亦是任憑企業自謀出路。與南韓政府的劍及履及相較，蔡政府若不是無能就是無知；而執政無能和無知，靠的就是大內宣和謊言。

蔡政府執政迄今滿5年，前3年世局相對平穩，難以測出蔡政府的治國能力。前年，美中對抗逐漸進入白熱化，終於看到蔡政府進退失據，只能一味反中緊抱美國不放，置台灣於地緣政治風險熱點，身處戰爭邊緣。

去年新冠肺炎疫情猖獗，蔡政府吹噓政府控制得宜，台灣成為全球防疫楷模。而今疫情延燒，全台進入第三級警戒，人人自危。彭博社本月19日指出：「台灣成為全球防疫最成功的例子，但自滿的心態讓台灣除了圍堵外沒有任何防線，檢測能量少、沒有檢篩無症狀感染的機制；等疫情四起，才發現又欠缺疫苗，將像鄰近地區陷入封鎖-解封的循環。」之前台灣自己人無論如何提出建議，蔡政府皆是聽者藐藐，現在終於讓外人點破了這政府的無能自大。

其實何止在防疫一事蔡政府如坐井觀天自滿而驕。近兩年每每拿台灣經濟成長率是亞洲四小龍之首進行大內宣，實際上台灣落後新加坡、香港等已太遠，人家早就塵封四小龍這名稱。此外，蔡政府執政5年經濟成長率平均2.9%，尚不及馬政府8年平均的3.0%，不知其喜從何而來？

又如上月蘇貞昌於行政院院會得意宣告：「過去台灣嚴重產業外移且過度集中大陸，經過這幾年調整，大陸占台灣對外投資的比重從2010年的84%去年降到33%，這就是符合經濟學的不要把雞蛋放在同一個籃子裡。」但若進一步分析，可知其原因是台積電被迫前往美國投資35億美元設立晶圓廠，占去年對美投資83%，因而稀釋對大陸投資占比；若扣除此一超級投資案，大陸占台灣對外投資42%，又回到2017年水準。類此虛浮不實案例比比皆是，外界如加以戳破，不是遭網軍圍剿，就是被行政部門新聞稿嚴詞駁斥。

若以工廠類比蔡政府的施政模式，「自滿」只是製程的半成品，其原料就是意識形態如所謂的廢核、反中，製程是各種政治鬥爭手法，生產工程師是文官制度被破壞下的空降外行官員，其產出是當前企業的「五缺」、人民的缺水、缺電、缺疫苗，產品包裝是大內宣和謊言，行銷人員則是各部會小編、網軍。

以缺電為例，5年來人民活在台灣不缺電的謊言裡。2015年9月民進黨主席蔡英文說：「我們要擺脫核電，我們已經有一套完整作法，在用電需求持續增加的前提下，台灣的未來絕對不會遇到缺電的危機。」上有所好，下必甚焉。最懂台電的前經濟部長前年猶在大內宣：「台灣不缺電，盤點至2030年都供電穩定，備載容量10%、備用容量15%。」最近513、517兩次大停電，人民怨聲四起，終於戳穿台灣不缺電大謊言。

宋太宗《戒石銘》：「下民易虐，上天難欺。」天道循環，報應不爽，可惜的是中間需要時間。人民善良，或可被蒙騙一時，但時間久了，真相自會水落石出；缺電、缺水、缺疫苗只是開端，其他謊言終會一一戳破，浮現真相。

（作者為大學教授，前經建會主委）