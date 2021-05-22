台灣目前染疫人數3139人，部分縣市首長甚至喊出正朝著準四級和封城做準備，依據指揮中心公布的疫情警戒標準，本土病例14天內平均每日確診100例以上，且一半以上找不到傳染鏈，疫情警戒將才會提升為第四級。失控的疫情，在短短1年多以來病毒株已經無規則性的變異，專家評估日前已破萬種病毒在外流竄，但最關鍵的是以下幾種：英國的B.1.1.7超過20萬例，並已蔓延50個國家；南非的B.1.351至少20個國家染疫；巴西的P.1及印度的B.1.617.2均已出現在10多國，雖然在自然界病毒突變亦屬正常，但新冠肺炎的病毒株變化要比其它病毒更頻繁，且傳染性越趨加劇。

歷經了1年多以來，已有各種疫苗問世，可以讓人體產生抗體，遠比戴口罩、勤洗手、酒精消毒殺菌來的治本，畢竟人總要生活、總要出門，也需要社交接觸，所有食衣住行育樂並不能因為一個疫情而徹底崩壞，台灣龜速的疫苗研發，目前也只進行到第二期臨床，自立卻不自強也不更生。世界各國無不使出渾身解數、外交本事來為自己人民研發自產或外購疫苗，各國疫苗的接種率，美國、英國都已施打超過5成，以色列甚至已經超過6成，而台灣目前疫苗接種人數不到25萬人，佔比不到1%，施打人數這麼少的根本問題就是疫苗數量嚴重不足，試問是原本就打算封城抗疫，還是得過且過以為疫情真得已控制？

一苗難求的情況下，有能力生產疫苗的國家，也極力對其邦交、同盟的夥伴伸出援手，中國大陸日前援贈薩爾瓦多50萬劑，讓鄰國宏都拉斯既羨慕又嫉妒，宏國目前與台灣一樣，全國接種率不到1%，四處求助無門，已蠢蠢欲動琵琶別抱，未來可能循薩國模式請求中國大陸協助，救命這要緊事與外交關係權衡考量，台灣邦交將再次面臨殘酷考驗，畢竟口罩與疫苗的價值有如天壤之別，在這緊要關頭「日頭赤炎炎，隨人顧性命」並不是自私的行為，身為領袖，連人民的生命安全都無法確保，還怎麼統治？

疫苗絕對是解決疫情的最終手段，生命受急難當下，疫苗研發或採購乃是重中之重，任何能緩解或是遏制疫情威脅的方式，都應該迫切的執行。洪秀柱表示：「中國疫苗既已獲得 WHO 的肯定，國台辦發言人也表達願意協助提供台灣相關防疫援助，自己身為這個國家的一份子，能盡的力，當仁不讓，她願出一己之力，與對岸進行溝通。」

現階段蔡政府根本無法採購到足夠的疫苗，緊抱美國跪舔，眼巴巴渴求依然無果，美國囤積了26億劑的疫苗，連快過期的都不願意高價賣給台灣，真諷刺的「台美關係史上最佳」；中國大陸疫苗又被綠營棄如敝屣、拒於千里，陸委會更以「不必假好心」的嘲諷回應，中國大陸都已經願意以德報怨了，民進黨卻認為貓哭耗子假慈悲，這種全然不顧台灣百姓生命安危的無良施政心態，突顯蔡政府防疫抗疫所謂的超前部署只是粉飾太平並且掩耳盜鈴，而逢中必反的意識形態、政治淩駕專業的本位主義，更是視人命為草芥，只能祈禱天祐台灣，平安過關。

（作者為台灣青年聯合會理事長）

※以上言論不代表旺中媒體集團立場※