台灣面對疫情嚴峻，連日確診突破數百，全國也都已進入三級警戒，各地早已是人心惶惶，雖未宣布四級封城，但民眾已自發性待在家中自我隔離，出外口罩也是戴好戴滿，街上宛如空城，再度展現民眾團結抗疫的決心與信心。

怎奈民眾緊張，卻遇到騙人政府，全國三級警戒的第一個假日，中央疫情指揮中心就送給了全民一個大禮，文青部長陳時中繼「人與人的連結」後，再度發明一個「校正回歸」的名詞，硬是把5月22日的公布確診數由723拆成單日確診323+校正回歸的400。

為了合理化這個說詞，指揮中心還特別說明是因為通報延遲、採檢塞車、疫情曲線回歸便於疫情研判……等理由，說好聽點是為了專業考量並避免民眾恐慌，但指揮中心卻沒辦法回答為何一次回歸五日？是否避免股市崩盤？更甚者，如果是檢驗塞車清空，為何不是每日、每二、三日回歸，偏偏到假日才一次回歸？那以後誰還相信每天公布的確診數字？民進黨一直以來派民代、名嘴及1450攻擊中國大陸疫情通報不確實，如今看來是龜笑鱉沒尾！

在疫苗取得上，民進黨也再次被美國打臉，在甫結束的美韓峰會上，文在寅直接帶者電子龍頭三星、LG及SK對美總投資高達4百多億美金的半導體投資，換來美韓建立「疫苗全面夥伴關係」，美國直接承諾提供實體疫苗、生產疫苗的技轉給南韓。回過頭來對照可笑的「台美防疫聯合聲明」、駐美代表蕭美琴「想爭取美國疫苗」、「美國衛生部長視訊支持台灣獲取疫苗」，大內宣的背後，請問疫苗在哪？原來是保護費繳的還不夠！

另一方面，民進黨一直宣稱中國大陸阻撓我國疫苗採購，沒想到中國大陸願意提供疫苗，指揮中心卻以「沒提出申請」、「台灣民眾對中國疫苗普遍沒信心」打槍，陸委會更跳出來再度跳針指責中國大陸阻撓我國買疫苗，蔡英文也向民眾保證6月底有國外疫苗，7月可打國產疫苗。但政府沒告訴民眾的是，國產疫苗沒有、但北京國藥疫苗已有WHO認證！而打不到「BNT輝瑞疫苗」，是因為民進黨自己不願意也不讓地方政府自行跟上海復星醫藥談採購，這些政府敢公開說嗎？

騙人還不夠，為了轉移防疫不力的焦點，政府更放任媒體營造「萬華恐慌症」，不斷讓媒體渲染確診者的萬華足跡，導致萬華居民被歧視、被獵巫，如今各地民眾對萬華區及萬華民眾已產生了族群排擠，卻也不見指揮中心公開澄清，反正只要民眾將焦點放在病毒是萬華散出來的，政府就可繼續開心扮白臉！

疫情未爆時，抗疫功勞是中央，想當初彰化縣府做疫情研究還被懲處；如今疫情成為燎原之勢，一句中央量能已不足，直接篩檢靠地方、疫調靠地方、防疫隔離靠地方，真是標準的掌聲留中央、苦勞靠地方。好的政府在承平時期宣揚天下樂土自是無礙，而國難之時更要能夠扛起重責、調度得宜才是民眾之福！但，蔡政府能嗎？（作者為台北市青年聯合會理事長）

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