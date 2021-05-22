梅雨不到，全台水庫面臨枯竭；大陸梅雨季卻發生多起罕見的龍捲風，導致多人傷亡，全球氣候變遷造成極端氣候愈來愈嚴重，兩岸都設立了減碳目標，希望緩減氣候危機，不過，實現碳淨零排放「碳中和」目標，面臨諸多難關。

對大陸而言，「2030年碳達峰、2060年碳中和」目標的設定具有重大戰略考量。首先是減少能源進口依賴、轉變經濟增長動能，促進經濟社會系統性的變革，推動大陸經濟以對社會和環境更友善的方式實現永續發展，也是中華民族永續發展之路。

挑戰艱巨 政府民間需合作

承諾應對人類共同的挑戰，展現負責任大國的形象，放在當前與美歐齟齬不斷的背景下，也可以為大陸對外工作加分。實現碳淨零排放勢必帶來新一輪技術革命，從技術創新競合到參與國際標準的制定、規則談判，無論是被迫應對還是主動迎戰，大陸都必須有所因應。

然而，儘管有美歐國家的經驗可借鑒，大陸「碳中和」目標的實現依然困難重重。一方面，歐盟早在1990年排碳量已達峰值，是否能在2050年「碳中和」仍未可知，而大陸承諾從「碳達峰」到「碳中和」的時間，遠遠短於發達國家，達成目標的困難度顯而易見。

更嚴酷的挑戰是，按大陸官方規畫，人均GDP在「十四五」規畫末（2025年），要達到高所得國家標準，到2035年人均GDP要翻倍，這表示要從目前約1萬美金達到2萬美金水平，更表示未來15年的GDP必須持續快速增長。經濟發展與減碳目標擺在一起，意味著「既要馬兒跑得好、又要馬兒少吃草」，這樣的挑戰實為艱巨。

實現「碳中和」不僅是能源生產或消費方式的轉變，更要求在國家政策制定、商業模式、產業布局、能源轉型、環境法規等方面都必須做出調整。那麼：

第一，「碳中和」時程應有更細緻的規畫。在構建清晰的減碳總目標與日程表後，更需要細緻指標逐步達成減碳，尤其大陸區域發展不平衡的現狀必須納入考量，歐盟各成員國出現碳排放峰值的時間橫跨約20年，大陸可參照歐盟經驗給全國各區域設定不同的目標時程。

第二，用激勵機制鼓勵各界積極參與。實現「碳中和」不僅需要政府政策指引，也需要企業、組織和個人的積極參與。在這方面，歐盟支持「碳中和」的財稅政策經驗尤其值得借鑒，如將氣候行動所需資金整合進歐盟的7年長期預算周期內，制定歐盟現代化基金、創新基金、公正轉型機制、綠色公共採購等財政支出計畫等。

拋開對立 能源政策應改變

第三，以科技創新加速「碳中和」。中國發展研究基金副理事長劉世錦日前指出，大陸目前不少產品仍未達到需求峰值，可直接以綠色產品來替代。例如自用小客車，仍處於普及期，可以直接購買新能源車，提早轉型將有利降低轉型成本。同時，大陸較高的經濟增速可為綠色產品創新和推廣提供更大市場需求，近年來在新能源車、太陽能發電等領域已有不少成功案例。

第四，積極參與國際標準和規則制定。氣候變遷需要全球共同應對，但對於新技術的標準認定和國際規則的制定卻免不了各方博弈，尤其是在碳交易市場和歐盟即將徵收的碳邊境稅等問題上，大陸必須重視國際溝通協調。

台灣很早就推行「節能減碳」政策，2015年通過《溫室氣體減量及管理法》，規定2050年溫室氣體排放量降為2005年的一半，但這與歐盟等設定2050年「碳中和」即淨零排放的目標相距甚遠。而照民進黨「2025非核家園」目標，台灣電力來源結構問題嚴重，過度仰賴火力發電，尤其煤電，造成中南部空氣品質惡化，二氧化碳排放不降反增，去年底德國公布的「氣候變遷績效指標」中，台灣排名倒數第五。

民進黨政府首先要拋開政治對立，聽取民意、採納在野黨意見，參照各國經驗甚至對岸的政策，盡快檢討能源轉型問題。其次，兩岸共同研發「碳中和」相關科技並投入量產，台大全球領先的碳捕捉技術，能否透過類似兩岸氣候變遷與能源可持續發展論壇等方式，找到技術移轉量產化的可能。再次，大陸的台灣企業既要因應政策的調整，檢視整個產銷流程乃至產業鏈，避免觸碰罰則或是產品外銷承受高額碳稅，同時在碳替代、碳回收、碳交易等「碳中和」進程帶來的新產業空間中尋找綠色商機。