蔡英文總統在本土疫情爆發後第一時間，明示將在7月底開打國產疫苗，疫苗研發公司股價應聲飆漲數天，引發外界質疑與關注。疫苗公司股價飆漲是否有弊，還需要事證才能論斷，但身為國家元首，明示7月開打國產疫苗，確實失之草率。

未經過三期試驗即施壓上市

首先，要完全戰勝新冠疫情，的確要靠施打疫苗來製造免疫效果才行。但所有藥品開發，都必須在安全性和有效性獲得相當的保證，才能通過審核上市。因此，國際間藥品上市，都要經過三個臨床試驗階段：第一階段測試藥品施用於人體內的安全性和耐受性，確定該藥是否有重大安全問題，通常只需要少數的健康受試者。第二階段測試藥品的免疫原性和安全性，來確認最佳的施打模式，這個階段就需要較多的試驗者，可能是幾百人到上千人。第三階段測試藥品的療效和安全性，確認有無副作用及其原因；其受測人數會遠高於第二階段，如美國幾款通過的疫苗都達到數萬人之多，通常也要包括許多外國人士。

這些程序經常耗時多年，因此在公共健康遭遇危機的緊急時刻，美國法規另外提供了「緊急使用授權」（EUA）的機制，讓沒有適當藥品或替代品的情況下，可在「食品藥物管理局」（FDA）通過利弊衡量下批准新藥上市。目前美國幾款通過上市的疫苗，都是運用這個法規才能迅速上市，但都已通過三期臨床試驗，證明是有效且安全的。

但是，蔡總統明確指出7月底可打國產疫苗，就讓人難以理解。目前正在研發中的兩種國產疫苗，僅僅完成二期試驗，正進行資料整理和送件審查，可以說只是接近二期結束，依全球通例還必須有三期試驗來了解其效力和安全性，完成後審查通過才可以上市。即使我國「食品藥物管理署」同意，可依循美國FDA指引，自創「擴大二期試驗」來取代三期試驗，但也仍有待衛福部的疫苗專家會議審核，才能決定是否同意其上市使用；總統卻明示7月底開打，形同「施壓」衛福部讓國產疫苗「如期」上市，是以總統權要求專業放行。衛福部請來的審查專家，都是醫衛機構重要領導人，需為機構爭取預算和研究計畫，誰膽敢不遵旨行事？這是何等沉重的「施壓」？

其實，不過就在去年底，由國家衛生研究院和《聯合報》共同為疫苗國家政策舉辦的專家研討會中，高醫中和附院院長鍾飲文就曾指出，因國內疫情較緩、病例不足，為符合三期試驗，國內疫苗廠商準備到新南向國家合作試驗，在場有衛福部疾管署長和國衛院長等國家醫衛政策專家，無人對此作法有何異見；但是到了今春，就出現這種「擴大二期試驗」取代三期試驗、我國獨有的放鬆模式，連巴西這個發展程度低於我國的國家，也只是修改法規，允許在其境外通過三期試驗的疫苗，可以不在該國進行三期試驗即可使用，來擴大其進口來源；而發展程度更低的印度，自行開發的疫苗也被要求必須經過三期試驗。

意識形態置於人民生命之上

但我國在獨樹一幟、從寬解釋美國食藥局對疫苗效力推估的指引下，還刻意不提食藥署先前只準備量產100萬劑，只供高風險的國人來緊急施打的規畫，看來馬上就要大量施打，依媒體報導將生產1000萬劑，似乎有意將國人當白老鼠進行大規模試驗，甚至有可能以此「試驗」充當第三期試驗，來爭取國際商機。若真有這種心態，等於為廠商利益一再提高國人風險，放棄為國人健康把關職責，將愧對國人。這種做法，包括醫界大老謝炎堯教授、前衛生署長涂醒哲都曾在媒體表態反對，目前的台大臨床主任陳建煒教授也提醒，雖然樂見發展國產疫苗，但仍必須按部就班不可草率行事，以免未來也影響了進軍國際市場和參加泡泡旅遊的機會。

論者又可為總統辯解，說由國外取得疫苗如此困難，即便對行政部門「暗示」，也是為國人健康著想──生死交關之際，稍微權變、放寬規範解釋來解救蒼生，有何不可？的確，若目前已窮盡所有途徑，還是無法由境外取得足夠疫苗，逕自「法外開恩」是可以諒解的。但明明對岸就有被世衛核可的疫苗，也願意提供國人使用，但政府卻視為無物堅持不用。將政黨意識形態置於人民生命價值之上，這才是最令人心寒之處。