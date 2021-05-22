蔡總統日前才在國安會議上宣布，向國外訂購的疫苗，6月後會進入分批交貨期。真想不到41萬400劑的疫苗19日下午已經抵達台北，而且有效期限可至8月31日；這對於控制持續擴散的新冠病毒疫情，實在是值得讓人高興的事。然而，這一批疫苗還是和3月進口的一樣，都是讓人有點怕怕的AZ疫苗。

本來也以為是從美國購入，或者是拜登總統日前宣布釋出的2000萬劑AZ疫苗，但結果是和3月份進口的一樣，都是由COVAX所分配，總共提供20億劑世衛組織認可的疫苗，其中有130萬劑將配給非聯合國的會員國，包含台灣在內。

按照「英國廣播公司」（BBC）的說法，「由於富國有財力研發、量產疫苗，也有財力囤積，而窮國無力為國民購買足夠的疫苗，造成疫苗接種不均。針對這個現實，國際社會制定了一個疫苗分享方案叫做COVAX，以期盡可能縮小疫苗接種領域的國際貧富差異。」換言之，因為我國加入了這個「疫苗分享方案」，因此獲得分配疫苗，而我國已向COVAX平台訂購了476萬劑。

據報載，我政府向國際洽購的疫苗共有1981萬劑，分別是向COVAX平台訂購476萬劑、向AZ購買1000萬劑、向莫德納採購505萬劑。在國產疫苗部分，則已預訂2000萬劑。以目前國內染疫情況觀之，顯然疫苗的進口量嚴重不足。有關國產疫苗部分，蔡總統已宣布可望在7月底開始施打，但前衛生署長楊志良日前曾批評，國產疫苗尚未申請通過第3期臨床試驗，並不符合國際標準。「和信治癌中心」醫院副院長謝炎堯亦表示，「目前國產疫苗仍在2期臨床試驗，蔡總統卻指國產疫苗將在7月核准，明顯是用政治干預疫苗審查」。

由於疫苗需求孔急，國內已有「何不進口大陸疫苗」的建議。但衛福部先前指出「台灣從未開放中國血清、疫苗進口」，最近陳時中也提到，「大陸疫苗能否進口牽涉兩岸貿易法規，並不是因為此次疫情，而是長期以來對大陸的製程有疑慮，加上大陸過去有許多疫苗曾出現問題，因此一直沒有開放。」這些理由看似充分合理，但我們現在是要救命，不能再「照著老黃曆辦事」，要跟著科學依據和國際標準去走。過去我們曾經因為政治因素而錯失幾次取得新冠疫苗的最佳時機，其中台灣東洋製藥公司在去年11月就有機會談成合約，分批取得德國BNT公司的疫苗（即美國輝瑞疫苗）3000萬劑權利即是一例。

早在今年2月5日，美國《紐約時報》即有一篇文章，以「該是信任中國和俄國疫苗的時候了」(It\'s Time to Trust China\'s and Russia\'s Vaccines)，指出「中國和俄國的疫苗最初在西方和其他全球媒體不被肯定，部分原因是人們認為它們不如西方國家的疫苗，這種看法似乎部分是源於中國和俄國是獨裁國家。然而諸多證據顯示，這兩個國家的疫苗也一樣有效。迄今包括阿拉伯聯合酋長國、巴林、埃及、約旦、伊拉克、摩洛哥、匈牙利和巴基斯坦等已從大陸進口國藥疫苗。」

根據最新的統計資料，目前台灣的疫苗接種進度還不到1%，嚴重落後於西方國家，甚至在一些落後國家之後。在社區感染擴大的情況下，許多民眾都去預約施打疫苗，剩下的疫苗很快即將告罄。回顧我們的防疫工作已經因為「意識形態」和「政治」而耽誤了許多時機，「不管是黑貓或是白貓，會抓老鼠的就是好貓」。我們懇求蔡總統和陳時中指揮官，千萬不能為了「面子問題」而耽誤了您所關愛的千千萬萬子民救命時機。我們也相信，大陸當局不會藉此機會來羞辱或矮化台灣。因為此舉極可能是恢復兩岸往來，春暖花開的重要契機。

（作者為大學英文講師）

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