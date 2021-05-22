陳時中一句「校正回歸」，由於解說不清，掀起輿論波濤，正反雙方爭議未休。

據柯文哲的說法，所謂「校正回歸」與日前所公布確診數的誤差，乃是由於PCR的檢測價格過高，以及驗證時間較長所致，而疫情突發，PCR檢測數量過多，以至於來不及全部登載，而於今日梳理出大多部分，因此多出了400例。實際上，這400例都是前面一周之內累積下來的，故「校正回歸」後，分別增入日前所公告的數量之中。基於這點，我相信陳時中並不是故意「蓋牌」，說是「掀牌」，其實也能接受。

事實上，指揮中心每日所公布的數目，由於PCR驗證時間的延遲，都是兩三天前的案例，且實際數字，可能也高於真正確診數字。因此，儘管陳時中用了個令人浮想聯翩的「新名詞」，導致大家的質疑。，但我認為也應該到此為止了。

不過，若干媒體欲借此一誤差，有意無意間影射、歸咎於雙北市政府防疫的效率，則更是殊屬無謂。很明顯地，我們的防疫策略最大的漏洞，在於未採取快篩、廣篩的方式，這是中央始終不願為之的，未可歸咎於地方政府。為今之計，應如柯文哲所改換的方式，廣為「快篩」，以尋出可疑的病例。

當然，由於民眾人心惶惶，都頗急迫欲知自己身體的狀況，料想必定擠爆快篩站，這反而會造成防疫的破口。為了減輕快篩站的壓力，又能較為迅速地篩檢出可能的確診者，則開放企業、個人，自行快篩，應是最有效的方法，就請政府作下決斷吧！

無論確診人數的誤差有多少，可以確知的是，從5月16日到5月22日，台灣累積確診人數已高達2365人，相較於前一年整年的數字，已是令人觸目驚心的了，全台民眾應該更加警惕，發揮最高的自律精神，共同度過難關。

以目前數據看來，如果開放快篩，在短期間內一定會有陣高峰，但這只是將實際現況凸顯出來而已，也無須過於驚惶，知己知彼，方能百戰百勝，總比摸著黑、找不到敵人在哪裡強勝得多，最忌諱的是深怕數字難看，索性就毫不作為，這是粉飾太平，也才是「蓋牌」，反而讓病毒在悄無聲息下蔓延開去，屆時產生噬臍之禍，後悔就來不及了。（作者為大學退休教授）

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