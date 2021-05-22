本土增400例「校正回歸」打散回上周！ 單日最高確診數5/17達406例

陳時中又發明了一個新名詞「校正回歸」，搞得大家一頭霧水。

疫情指揮中心22日循例發布最新疫情訊息，除新增322例確診外，又多加了400例個案，媒體指出和雙北的統計數字不符，應為723例，陳時中說，這數字不是精準的數字，400例是矯正回歸、檢驗清倉後得到的數字。

陳時中的意思，這多出來的400例是過去幾天的確診個案，因為每日通報會有塞車的情況，來不及公布，故將多出來的數字選在星期六沒上班的時間做一次清倉。所以這400例不算在今天的確診數、而是過去幾天確診數的分攤。

原來還能這樣操作，那陳時中為什麼還要自曝其短呢？民眾又不是傻瓜，校正後的數字跟原先公布的數字有差異，老百姓會怎麼想？是「作帳」還是「蓋牌」？

每天都是報少不報多，被發覺了才概括「校正回歸」，那過去指揮中心所做的「超前部署」哪一項是正確的？是不是到真相爆康之後，再來個「校正回歸」？這種例子太多了，有人提出疫苗施打順序不對，他說「為何不早說？」、有人告訴他華航機師會成為疫情破口，他也恍若無聞，最後才「校正回歸」補破網。

一句謊話要用10句謊話來圓，陳時中的信用整個破產，誰還會相信他的話？就算是壞掉的時鐘，每天也有兩次是準的，陳時中卻沒一次準時，「誠實中」，天天說謊再圓謊。

公司為了使帳目好看，會在統計數字上做手腳，然而這是攸關國家整體的防疫作戰，沒有正確數字怎能打仗？防疫模範生的真面目原來是這樣，陳時中又創下一個台灣奇蹟！