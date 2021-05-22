歷來統治者為了掩蓋見不得人的難堪事蹟，進而發明影響後世的歷史名詞之案例不勝枚舉，共產黨將慘遭國民黨圍剿鼠竄的歷史稱為「長征」，國民政府將敗退台灣定義為「播遷」，日本將無條件投降美化為「終戰」，更別忘了韓戰時美軍少將在戰事不利說的那句:「我們不是撤退，我們不過是轉個方向進攻」。因此，對執政的蔡蘇政府而言，在防疫千瘡百孔之際，發明「校正回歸」應急又算得了什麼?

只不過民進黨執政5年餘時間以來，相同套路的說詞從沒少過，較為經典的如私菸案的走私改為超買，前陣子缺電疑雲則供稱是輸配電網故障。現下輪到防疫中心發明「校正回歸」，來解釋週六當日新增721例本土確診個案，其中只有321日是新的，其餘400例應回歸其他日期。

殊不知防疫中心絞盡腦汁發明名詞只是白費心機。對民眾而言，連日動輒2、300人次計的本土確診數字，已是不斷流失對政府好不容易建立起來的防疫信心；說了大半年的超前部屬，結果管控比「阿公的內褲還要鬆」；事後來看這些防疫破口，根本都是門戶洞開、缺乏防範；更不要說政黨官員、民代權貴缺乏以身作則，從去年下半年後接連投入廟會等群眾運動，老百姓看在眼裡能不跟著鬆懈防心防?

防疫中心自以為聰明的「校正回歸」，如果是在1個月前發明，應還有不少人會買單。但選在防疫風頭上自作聰明，反而引人「複習」執政黨過往套路，反而讓國人作成心證，八成又是執政者企圖掩飾400例，結果這+400就成了防疫數據的「恐懼加權指數」!

往後防疫中心例行記者會所公布的數字，不僅會有記者問指揮官是否還會有「校正回歸」數字回補，民眾心裡對防疫中心的數字，恐怕都會「自行加權」。

說穿了就是國人對防疫中心漸失信心，不管中心骨子裡是不是在玩朝三暮四，都只會因為信心崩盤而失去信任。防疫中心如想扭轉正走向防疫失敗的依賴路徑，還是及早備妥充足疫苗供國人施打，其他的小動作不做也罷！（作者為自由撰稿者）

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