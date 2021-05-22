立法院三讀通過《刑法》修正案，表面是讓各類型的肇事逃逸行為，不再出現「齊頭式懲罰」；實際上，卻可能變相提高肇事者逃逸的動機。這項修法，無疑是行政與立法部門，敷衍了事心態下所做出的修惡結果。

甫三讀修訂的《刑法》第185之4條修正案，將昔日肇事逃逸一律處1年以上、7年以下有期徒刑的刑責，改為「致人於傷而逃逸」處6月以上、5年以下有期徒刑，形同最多減掉2年刑期；「致人於死或重傷而逃逸」，維持現行刑度。爭議的是，若致人死傷逃逸但無過失，則可減輕或免除其刑。

此次修法，雖有意朝「罪刑相當原則」邁進，並對「非因駕駛人之故意或過失」所造成的事故，設置免除肇逃刑責的彈性。但，肇逃刑責的初衷，在於要求駕駛者在車禍發生後留在現場，並完成救護的義務，此次修法，顯然忽略這點。

因為實務上，車禍發生後若有某方死亡，往往就得仰賴目擊者、監視畫面才能建構真相。但另一方當下若選擇逃逸，就常理而言，必然會盡可能湮滅對自己不利的證據。

換言之，逃逸者在第一時間若判斷現場沒有第三方佐證，就可能因為此次修法的放寬，提高逃逸的動機。因為，即便事後遭逮捕，也可利用罪證不足的機會，把錯全推給無法為自己說話的死者，以爭取「無肇責」的判定，一併免除肇逃刑責。

當然，沒有肇責，何來肇逃。問題是，回歸《刑法》第185之4條本身，是要遏止事故當事人離開現場，怎能倒果為因，讓事後才能確定的傷勢輕重、肇責多寡，反過來成為逃逸行為的解套理由？

大法官釋字第777號解釋，確實指出肇事逃逸刑責應符合「罪刑相當原則」。但解釋目的，是要促成法律更為精修；如今，行政與立法部門卻只處理刑度，而忽略法律核心，粗糙的把刑責一刀切，表面看似符合比例原則，實則徒增鑽法律漏洞的僥倖心態。面對《刑法》的修惡，有必要再回頭補破網。