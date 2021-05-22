雜交水稻之父、中國工程院院士，榮獲中國大陸「共和國勳章」、聯合國UNESCO「科學獎」、美國「世界糧食獎」等67項國內國際大獎的獲得者，袁隆平於2021年5月22日辭世，享年91歲。

袁隆平是中國研究與發展雜交水稻的開創者，是世界上第一個成功地利用水稻雜種優勢的科學家，被譽為「雜交水稻之父」。

袁隆平衝破經典遺傳學觀點的束縛，於1964年開始研究雜交水稻，成功選育了世界上第一個實用高產雜交水稻品種「南優2號」。袁隆平的雜交水稻的成果自1976年起在全國大面積推廣應用，使水稻的單產和總產得以大幅度提高。20多年來，他帶領團隊開展超級雜交稻攻關，分別於2000年、2004年、2011年、2014年實現了大面積示範每公頃10.5噸、12噸、13.5噸、15噸的目標。

最新育成的第三代雜交稻三優一號，2020年作雙季晚稻種植平均畝產達911.7公斤，加上第二代雜交早稻畝產619.06公斤，全年畝產達1530.76公斤，實現了周年畝產稻穀1500公斤的攻關目標。「發展雜交水稻，造福世界人民」 是袁隆平畢生的追求。

袁隆平1981年獲得中國大陸國家發明特等獎，2001年獲得首屆國家最高科學技術獎，2014年獲得國家科學技術進步特等獎，2018年獲「改革先鋒」稱號，2019年被授予「共和國勳章」。

袁隆平是個多才多藝的人，他善拉小提琴，堅持籃球鍛鍊，英語非常流利，但更願意說自己是一個普通的農民，終生是為了實現自己的夢想而奮鬥。被採訪時，袁隆平大都會講述他的兩個夢：一個是雜交水稻覆蓋全球的夢想，據統計，全世界現在有1億5千萬公頃水稻稻田，但是雜交水稻還不到10%，若有一半種上雜交稻，可以多養活4億到5億人口。

另一個夢想是「禾下乘涼」 的真實夢境：超級雜交稻長得比高粱還高，稻穗比掃把還長，稻子比花生米還大，他可「拿著蒲扇，躺在水稻下乘涼」。到生命最後一刻，他未停止過讓雜交水稻「高產更高產」這個夢，為了實現這一宏願，他長期致力於促進雜交水稻走向世界。

目前雜交水稻種植面積超過2.4億畝，佔水稻種植面積的57%，產量佔水稻重產量的65%，據統計雜交水稻每年增產的稻穀，可以為中國多養活8000萬人口。發展雜交水稻，造福世界人民是袁隆平的畢生追求，通過雜交水稻國際培訓班，已為80多個國家，培訓了14000員雜交水稻專業技術人才。

袁隆平領導的新育成早晚雜交水稻，2020年實現了全年畝產量 1530.76 公斤，周年畝產量 1500 公斤的攻關目標。2018年實現全年百畝片平均畝產量達1152.3公斤，刷新了水稻大面積種植的世界記錄。

目前，雜交水稻已在亞洲，美洲，非洲，印度、孟加拉、印尼、越南、菲律賓、美國、巴西、馬達加斯加等國大面積種植，年種植面積達800萬公頃，平均每公頃產量比當地優良品種高出2噸左右，可謂「活人無數」。這相對於最近列強造成的敘利亞內戰，已有十多萬平民死亡，真是尖銳的對比。

由於諾貝爾獎只授予健在的人，世界將永遠欠袁隆平一個諾貝爾和平獎。(作者為航太工程師)

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