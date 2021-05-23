20世紀40年代，是國民政府(下稱國府)軍事委員會蔣介石(1887~1975)委員長領導下的中國，和日本帝國作殊死戰的一段時期，前後歷時八年，史稱八年抗戰。在抗戰末期，國府與同盟國美國緊密結盟，加速訓練美式配備中國新軍，準備在華中、華南等地區，對日本皇軍，作反撲進擊，希望把在大陸地區的日本軍隊，全數殲滅，光復中國失土。

但日本皇軍，並非泛泛之輩。在民國成立前六年(1905)，日本曾在旅順及對馬海峽大敗俄國的陸軍及海軍，佔領我國遼東，威鎮全球。在侵華蘆溝橋七七事變後四年(1941)，日本又膽敢分兵南下，於襲擊美國珍珠港以後，無論在太平洋或東南亞各地，亦如秋風之掃落葉，美、英軍隊，皆非其敵手。其時英、美二國在東方的表現，實遠不如國府軍隊在大陸的表現出色。致香港、新加坡、東南亞、菲律賓等地及太平洋諸島，皆快速被日軍鐵蹄侵佔。想要殲滅日軍，在當時不是一件簡單的事。

好有一比，譬如並世各地之籃球球隊，當年日本皇軍的實力，實相當於今美國之NBA勁旅。而中國軍隊呢，或者最多是今日台灣職籃水平。假如把NBA的冠軍隊伍，拿來和台灣職籃球隊比賽，其輸贏幾乎是可以預見的。八年抗戰期間國府軍隊所以還能和日本皇軍作一較量，一是依靠軍隊的數量多，二是依靠熱烈的民心支持與高昂的士氣拼搏。實在打不贏時就撤退，換一個地方再打，也就是蔣介石所謂以空間換取時間的戰略。

所以中國能單獨抵抗NBA日本軍隊四年，而後又與美、英結盟續打四年；而且在抗戰建國的口號下，越打越強大起來，有望在美式裝備的協助下，在中國大地上，殲滅全部二百萬侵華日軍。但是真正把日本立刻打垮的，並不是愈打愈增強的中國軍隊，而是美國人投擲在廣島、長崎的兩顆原子彈。故原子彈的威力，對當時中國的領導人蔣介石來說，無疑有極為深刻的印象。

凡經歷過對日抗戰的人，抗戰期間給我們最深刻回憶，是日本鬼子的飛機，對我國前方或後方軍民所作無情的轟炸。日本人吃了兩顆原子彈，許多歐美人士覺得不忍或不必。但我想絕大多數中國人，會認為炸得對，炸得好。

事實上，挨原子彈比挨日本人的炸彈要好。因為原子彈爆炸時，溫度高達攝氏幾百萬度，也就是說，你祗感到一陣眩光，人就化為烏有了，不會有任何苦痛或恐懼。因為溫度實在太高，時間又太短，表皮的疼痛感還沒有傳送到腦神經之前，人在霎時之間就不見了，何痛苦恐懼之有？倒是日本鬼子的炸彈，其訓練有素的野蠻飛行員，專挑人多的地方俯衝掃射及投彈，咨意殺傷我軍民同胞，其廣泛而長期地，造成我軍民同胞們身心痛苦與恐懼，實遠勝於原子彈。

蔣介石的原配夫人毛福梅，就橫死於日本人刻意濫炸之下；蔣介石本人及夫人宋美齡，在重慶日機來襲時，亦一再倉皇躲警報，幾遭不測。所以建設強大中國空軍，就成為抗戰期間及抗戰勝利後全國軍民的共識。民國33年(1944)，日寇投降前一年，也是抗戰末最艱苦的時期。蔣介石鑒於已與美國、英國盟軍完成戰略結合，在驅逐傲慢的美國史迪威將軍(註一)之後，立即成立了「航空工業計劃室」，推動規模龐大的我國航空工業建設計劃；招考了當時大批最優秀的大專畢業生，投入「航空研究院」及各飛機研製等單位工作。

當時航空研究院負責人為朱霖將軍，朱氏於1949年來台後仍任該職。當年進入航空研究院的大學畢業生，大概多在民國十四年(1925)前後出生，而在大後方培育成長的中華科技菁英。其中極少數撤退到台灣，大部份於1949年滯留大陸，成為中共建政後重要之航空界種子建設人才。而少數到台灣者，又有部份進入了於1965年間，由蔣介石、蔣經國父子籌備成立的中山科學研究院。

如中山院最初係以核武發展為主要目標，而該院所屬核能研究所第一任所長錢積彭，第一任副所長李育浩，及綜合計劃室主任薛蕃宇等，都是抗戰末期蔣介石在航空發展名義下羅致的科技秀異份子。傾力建設強大中國空軍，是蔣介石在抗戰末期一項重要作為，也是對日本鬼子在中國狂轟濫炸的最直接答覆。

抗戰勝利後，蔣介石嚷著要向英國收回香港，此舉當然遭到其時英國首相邱吉爾的白眼。但中國已是世界五強之一，英國人為表達善意，乃先移贈「重慶號」及祖借「靈甫號」等二艘軍艦給我國，是中國海軍在二次大戰後獲得的最大型軍艦(註二)。

註一：

史迪威(Joseph Warren Stilwell,1883~1946)曾二度在中國任職，是美國軍中的中國通，以開明自命，故堅決認定中共不過是土地改革者。史氏認為蔣介石既愚蠢又獨裁，曾與部屬商議，欲以空難方式殺害蔣介石，並曾將此意圖面告過羅斯福總統云。1944年10月，蔣介石通知美國，如不撤換史迪威，將撤銷中美兩國盟約，羅斯福被迫於1944.10.18.下令撤換史迪威，而以魏德邁將軍接任。

註二：

重慶號輕巡洋艦及靈甫號護航驅逐艦，係英國在二戰後的1948年5月間移交我國二艘最大軍艦，前者6,000噸，後者1,200噸。二戰期間，我國有六艘船艦在香港損失，英國乃以重慶號作為補償者；靈甫號則係租借予我國。重慶號官兵共約574人，其中29%為大學學歷，為國府公開招考而得之精銳海軍骨幹。但其時知識青年多左傾，故重慶號返抵國門後不久，1949.2.25.左派官兵即劫持該艦，駛往煙台。蔣介石聞訊後震怒，派空軍將之炸沉於葫蘆島。靈甫號情形與重慶號類似，官兵200人，其中有多少人為左派份子，不得而知。故靈甫號於1949.5.27.經香港加油之際，英國藉故停止租借而收回該艦，艦上官兵各依志願遣散。而部份該艦官兵又以起義方式返回大陸者，有77人，幾為該艦人員總數之40%。國府海軍左派起義官兵，除重慶、靈甫二艦外，還有林遵率領的第二艦隊官兵們，都是今日人民海軍的最早班底。今日在台灣的中華民國海軍，則以當年的第一艦隊為主。台海若開戰，無異就是第二艦隊和第一艦隊鬩牆開火，蠢吧！海軍官兵起義，並不始於國府海軍，蔣介石北伐時，於民國16年(1927)3月21日攻佔上海，北洋海軍總司令楊樹莊即率艦隊起義，與北伐軍聯手攻擊上海孫傳芳部，致迅速殲滅孫部而攻佔上海。在中國現代史中，起義是一種用腳投票的方式。為什麼要用腳投票，因為用手投票的機制，在中國農業社會尚未成功轉型為商業社會之前尚未能建立，唯一可行的方式，就是用腳投票，故起義不斷。（待續）（作者為前中科院第二所資深研究員）