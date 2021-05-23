一切都很順利，我申請到了喜歡的系所，從公司辦理了離職。與校園小別又將重逢的喜悅，交織著對偶像劇中綿軟社會的嚮往，伴隨著我的行囊和心情，終歸踏上了台灣這片土地。一切也都在情理之中，短暫的職場歷練，沒有鈍化我思考問題的能力，反而讓我珍惜來之不易的學習機會，校園課堂中純粹而不摻雜利益的思辨，令我得心應手之餘，非常享受與當地同學相處的時光。

我認識了不錯的朋友，也把握機會，走馬觀花感受了台灣不少的地方。來時憧憬關於台灣的一切美好，因為計畫停留的時間短暫緊湊，化為了與台灣友人遊玩時的步履匆匆。即便如此，很多地方于我宛若驚鴻一瞥，在我記憶中揮之不去。我至今會想起，淡水雨後的夕陽漫天無際，總是抹紅過客萬分沉醉的雙眸；陽明山上的草原連綿不絕，總是撩撥遊子縱情馳騁的心弦。我永遠無法忘記，三五好友在基隆河畔席地而坐，一齊等待101大樓的跨年煙火與倒數，那種揮別舊事迎接新生的憧憬令人幸福；我也記得，夏日的夜晚在寶藏岩的小茶館以茶敘事，看著窗外遠處高速路上的車輛川流不息，快節奏生活下的喘息令人放鬆。彼時的我們，享受著當下，暢想著未來，夜市不覺晚地一攤一攤晃，台啤不知醉地一罐一罐喝，九分芋圓來了三碗無法告別，即便椰林大道走過三遍不想回家。

幸運的是，在我最好的時光遇見了最好的人，而遇見最好的人，才成就了我最好的回憶。只是這段回憶中，摻雜了濃烈的遺憾。我常常想，如果沒有遇見那個令我朝思暮想的台灣女生，我不會發現我在台灣完美的生活尚存一絲遺憾。然而，當我真正遇見那個令我朝思暮想的人，我的生活刻下一道難以磨滅的遺憾。

記得初見女生，是我剛來到台灣。彼時剛上研究所的她，看起來特別單純可愛，白白淨淨的外表，加上穿著一身白色衣服，在人群中分外醒目。當她笑起來的時候，眼睛甜美又溫柔，如櫻花般明媚而又富有層次的笑容一下子就吸引了我。我一面想著怎會有如此可愛的女生，一面又覺得若是她能成為我的太太該有多好。說來也怪，同時我又隱隱有種確信，她應該就是我未來的另一半，我「骨中的骨、肉中的肉」，我「此行的意義」。只是對於我們才第一次見面而言，我的聯想似乎過於豐富，我也就自然地停止了思緒。（《從陸生到陸配，我和台灣女生的那五年》之二）（陸配吳先生/台大畢業陸生）

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