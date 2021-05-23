要打贏一場仗，除了戰術，更要有戰略，多數人都清楚日本於二次世界大戰偷襲珍珠港這件事，日軍摧毀美國177架戰機、11艘戰艦，不過卻也因此氣得美國參戰，以致日本戰敗，這是典型的戰術成功、戰略失敗的例子。

戰爭的勝敗取決於戰略，國家經濟發展、能源政策同樣也得有戰略，1960年代台灣究竟是要發展進口替代的重工業，還是出口導向的輕工業，就有兩派意見，尹仲容、李國鼎力主出口導向，比起南美各國發展鋼鐵、汽車，我國致力於紗布、成衣、鞋襪看起來比較不起眼，然而從戰略高度而言，出口導向帶來更多的外匯，創造了更多的就業，更為隨後經濟奇蹟拉開序幕，今日視之尤見當年戰略眼光的遠大。

由此可知，戰術的成功只是一時的，有時戰術的成功恰足以引來最後的失敗，偷襲珍珠港如此，貿然發展重工業亦然，以此一思維來評估我國能源政策也發現我們正步入「戰術成功、戰略失敗」的道路。

近日全台發生了兩次大停電，引起廣泛議論，就以5月17日這次停電為例，長期以來台灣供電吃緊都是在中午，因為白天生產活動需大量電力，加以夏天中午炎熱，而太陽下山後便少有停電，奇怪的是，日前全台停電卻發生在晚上八點多，之所以出現這個情況，自然是長年推動非核家園所致。事實上，這段時間核電已逐年減少，再生能源則逐年增加，兩者雖然都可發電，但本質並不相同，核電屬基載電力，可以全年無休的發電，而太陽能屬尖載電力，只有白天供電，在這個供電結構下，晚間供電能力不足，理之必然也。

統計顯示，五年前我國電力裝置容量，核能占10.4％、太陽光電占3.6％，2021年3月核能占6.7％、太陽光電占10.4％，一長一消之間供電危機就出現了，若說如今太陽光電裝置容量600萬瓩即已面臨夜間限電風險，迨2025年太陽光電升至2,000萬瓩，核電全數除役，情況會變成什麼樣子，豈不讓人憂心？

政府的能源政策須有戰略思維，絕不能只是一種信仰，電力是為生活、生產活動服務的，我們自應保護生態，但也不能捨本逐末，偏執於一端。平心而論，每種發電方式都有負作用，燃煤、燃氣電廠會加重地球暖化，核電廠則有核污染風險，太陽能板日後回收對生態也是一大負擔，彼此只是五十步與百步之差而已。依當局規劃，迨2025年的發電量依序是再生能源占20％、燃氣占50％、燃煤占30％，然而這樣的能源結構對台灣是好事嗎？以下是我們的三點看法：

第一、未必對生態更好：核電廠用過的核燃料如何最終處置，確實是個問題，但這個問題隨著處置技術成熟，日後或許有解，其污染是可追蹤的，然而燃煤、燃氣電廠的二氧化碳飄入空中，散入大氣層，對環境的影響是無法掌握的，隨著2025年核電廠全數除役，我們勢必更仰賴煤、氣，如此一來所造成的環境負荷必然更重，愛之適足以害之。

第二、對供電未必更穩：5月17日夜間停電已為2025年非核家園提前示警，屆時在太陽能、風力等再生能源供電占兩成的結構下，非僅太陽下山後的供電吃緊，每年七、八月颱風接連來襲也會使得風力發電、太陽光電停擺，更有甚者，海象不佳，天然氣船難以進港更將導致燃氣電廠有斷氣之憂。2025年這樣的發電結構在風調雨順的情況下尚可，一遇颱風、乾旱便有限電的危機，發電業變得跟農業一樣得看老天爺臉色過日子，供電穩定度可說是岌岌可危。

第三、不利廠商投資：充裕的供電是企業投資的重要考量，今年以來，最熱的七、八月還沒到就接連停電，還沒邁向2025年的供電結構已出現捉襟見肘，這樣的環境誰還敢來投資？長期以來企業一直有五缺的疑慮，五缺其中一缺就是缺電，2025年的供電結構，若不重新加以修正，恐將讓原本想投資的廠商打退堂鼓，對於想積極提振台灣投資的蔡政府，將是一大致命傷。

執政當局這些年在綠能的努力，有目共睹，短短五年已讓太陽光電的裝置容量由124萬瓩升至600萬瓩，在綠能戰場上又下一城，然而歷來戰術上的成功，恰足以形成戰略上的失敗，當2025年綠能發電占比兩成真實現了，燃氣、燃煤電廠也真得占了八成，這個能源戰略將把台灣帶入一個前所未見的供電不穩定時代，如此而想讓經濟居四小龍之首，豈非緣木求魚？

我們最後還是要提醒當局，電力供應雖應力求生態的保護，但也須盱衡自身的環境，我們是一個極端仰賴能源輸入的國家，有兩岸政治風險，還有颱風來襲的風險，能源政策若不納入這些風險，只一味堅持非核家園的信仰，豈不迂腐？這樣的信仰於台灣何益？一個戰術成功，戰略失敗的能源政策勢將陷台灣於危境，亡羊補牢，猶未為晚，盼蔡總統深思之。

(工商時報)