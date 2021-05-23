陳時中以「校正回歸」說法，增加400個確診病例，引發各界質疑與嘲笑。指揮中心不能精準掌握確診人數，代表病毒檢測能量不足，跟不上可疑病例增加的速度，確診人數統計才會失準，這個問題不解決，指揮中心手上沒有正確資訊，如何做出正確決策？檢測能量不足才是「校正回歸」事件真正危機所在，也是陳時中最該究責處。

去年疫情剛爆發時，台灣PCR檢驗能量約為一日四千多件，檢驗費用約七千元台幣，目前也只能提升到一日九千多件，要大型醫院或研究機構才有辦法進行檢驗。

在疫情爆發的當下還可以理解，但已經經過一年，許多爆發疫情的國家，如日本和美國，都已經有更為簡單、便宜的PCR檢驗方式，日本本來的病毒檢驗方式需要一萬多日圓，但經過一年多已經可以達到三千日圓內就可以進行檢測。結果台灣在這一年四個月的期間，在減少檢驗成本、提升檢驗能量、精進檢驗技術上卻沒有大的進展，這才是陳時中應該要被檢討的部分。

當前台灣最應該做的，除了爭取購買疫苗之外，如何提升檢驗能量，避免同樣事情發生才是關鍵。

政府要趕快開放符合資格的民間產業與政府合作，例如實驗室、民間檢驗所等等，擴大檢驗能量並減少檢驗成本，才可以儘量避免民眾湧向醫院作檢驗，也可以讓台灣未來在開放國門時有更好的把握，當然也有助於民間防疫產業的發展。

陳時中與其成天和侯友宜與柯文哲較勁，在記者會上和媒體斤斤計較，不如將心力與時間投注在真正應該做的事情上，才不會使防疫失焦。

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