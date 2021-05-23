疫情加劇，社會交相指責執政失能，引發綠營高層權力危機感，未思反省，卻祭出「認知戰」魔咒，指控批評者與對岸掛勾，企圖將疫情延燒責任甩鍋大陸與境內異議者！

綠營手法很簡單，用跳躍式邏輯扭曲原意，並拿來作為指控的基礎，譬如，將藍營「不應無理拒絕大陸疫苗」的主張，曲解成「強逼使用陸製疫苗」；並對外大告洋狀。

同類手法亦見於將「九二共識」誤導為「一國兩制」，視「兩岸交流」為「通敵賣國」，混淆「反共」與「反中」，並將所有揭露綠營貪腐定位成「為敵宣傳」，烏賊戰術下亂噴墨汁抹黑實例，真是罄竹難書。

但綠營還是踢到鐵板；外媒戳破台灣籌獲疫苗進展不利，並非大陸從中作梗。COVAX體系提供疫苗陸續抵台，顯然台灣並未被世界衛生組織孤立遺忘；綠營認為掌控媒體就能隻手遮天操弄社會，但終究難敵殘酷現實。

防疫乃依據客觀事實之科學，政治是遵循主觀意識之取捨；不斷換新政治搖頭丸來愚弄民眾，絕對無法戰勝疫魔，只會讓自己困在心魔牢籠中。

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