去年東洋代理3000萬劑BNT疫苗，到底為什麼破局，眾說紛紜。

有說是因為「吳姓立委」想分一杯羹；有說是民進黨不願向大陸代理商購買；至於指揮中心公開的說法，則是因為疫苗的總預算只有115.5億元，「疫苗佈局多元，無法只跟一家廠商購買這麼大量」，只願跟東洋買200萬劑，因此破局。

指揮中心嫌東洋太貴，到底是有多貴？東洋和BNT談定的價格是每劑31美元，3000萬劑就是約9億3000萬美元，折合台幣約260億元。

依據指揮中心的說法，那就是陳時中為了省260億元的BNT疫苗費用，導致現在疫情爆發，台股在一週內蒸發4.4兆元，同時還要再追加2100億元的紓困預算。

「紓困」是給人民魚吃，「疫苗」則是給人民釣竿；陳時中花大錢紓困，卻只想花小錢買疫苗，這是標準的本末倒置，省小條花大條。

用最良善的角度解讀陳時中的決策，那就是既要省下疫苗的錢，又要鬆綁邊境，還要維持「+0」的表象，更要控制疫情。

一個賭徒什麼都想贏，結果就是輸得一塌糊塗。

現在上海復星說，願意提供台灣BNT疫苗，陳時中應該要把握這個機會，就算是「贏了防疫，輸了仇中」，那也還是贏；如果為了仇中而輸掉防疫，那就太不划算了。

※以上言論不代表旺中媒體集團立場※