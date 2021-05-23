疫情嚴峻，疫苗是保障人民身心安全最有效的利器，據總統府表示，連蔡英文都徹夜未眠，打電話向各友邦政要懇求協助，此舉雖略嫌遲緩，卻也足以印證疫苗對台灣此時此刻的急迫性。

可就在全台民眾仰首企盼疫苗，如大旱之望雲霓之際，指揮中心的陳時中卻仍堅持「反中」的意識形態，罔顧全台民眾的安危，禁錮大陸疫苗的進口，以毫無科學憑據地指稱「國人對大陸疫苗信心不足」，剝奪人民自由選擇的權利，漠視大陸疫苗早已取得WHO認證的事實；而就在代理BNT疫苗的上海復星公司公開表明願意提供疫苗給台灣的時候，竟也以官樣文章表態，不是推諉「未接到正式通知」，就是以「沒有人申請」搪塞。

民進黨政府向來慣於施用兩面手法，一方面極力宣稱其為台灣人民作了多少的努力；一方面卻又對實際上可以幫得上忙的對岸，採取堅壁清野、誓不往來的態度；對美國卑躬屈膝，進萊豬、增軍購，而連一劑疫苗都無法取得；對大陸則倨傲不屑，肆譏彈、廣醜化，連主動願提供疫苗都嚴峻拒絕。民進黨就像《鏡花緣》裡的兩面國人，對他們來說，「反中仇中」，就是最大的利藪，幾曾真為台灣2300萬民眾的身家性命著想？

台灣已經面臨水火交關、生死存亡的危局，稍有良知的從政者，都應該以民命為優先，豈容民進黨以一己之私，偏執成見，置民生、性命於不顧？

民進黨的疫苗策略，唯在「等待」二字，「等待」美國恩寵示惠，弄點殘羹冷飯，聊以餬口；「等待」國產疫苗面世，可以不假外求。但「等待」之弊，就在於遠水救不了近火，正如即將渴斃於溝渠中的鮒魚，豈還能苦候遠在天外的三江四海之水？

時機緊迫，性命交關，民進黨能「等」，老百姓不能「等」；民進黨的「等」，背後有多少不為人所知的猫膩，雖說傳聞藉藉，卻沒有人清楚辨知；可老百姓的「等」，卻是清清楚楚、明明白白，多一日就多一日的惶惑、多一日的危險。「守護台灣」可以這樣「守」嗎？「點亮台灣」可以像印度這樣「點」嗎？

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