「龜笑鱉無尾，鱉笑龜粗皮」，是一句閩南話俚語。簡單地說，是五十步笑百步之意，指人只會批評別人的缺點，卻不知自己的缺點也不少。再進一步說，不管是「龜笑」還是「鱉笑」，總是自以為得意，但在外人看來非常可笑，甚至可笑到有點可悲。人如果也學「龜笑」，而壞了大事，那就不只是可悲，而是可恨了。

民進黨執政神話，誕生了一個可以扭轉乾坤的「笑龜部長」（校歸部長）。總是批評別人處理疫情不力，所有防疫政策也是慢吞吞，又沒有能力實際控制疫情，乾脆來個「神校正、神回歸」，在他的神奇校歸後，台灣的確診數不升反降。

「笑龜部長」陳時中的神邏輯是，今天是721例，但是400例本土案例是前幾天累積的，所以這400例應該回歸到前幾天的確診數，因此，今天的721要減去400得321，因此，證明台灣的確診數是慢慢在降低。

從此以後，前面的母數再大也不怕，只要把後面的餘數字變小，就變成有效控制了。這個醫學界獨一無二新發明的「校正回歸」理論，世界衛生組織應該頒給陳時中一個「笑龜部長」獎，做為全球所有防疫指揮官的表率。得獎理由是他可以校正數字回歸變小，以安定人心。

現在才發現，這位「笑龜部長」以前所謂的「零確診」，大概也都不是數字的「零」，而是無法驗證的「靈確診」。對於「笑龜部長」而言，反正只要能夠滿足蔡英文政府的防疫優良表現，所有擦脂抹粉，裝神弄鬼，都是可以的。

不知道「笑龜部長」是否可以把經驗傳授給那個主張用愛心發電的王美花經濟部長。蔡英文總統就任後，向大家保證「台灣是不缺電的」，還保證備轉容量率絕對夠用，綽綽有餘，不可能缺電。然而，現在才五月，卻已發生五天內全台停電兩次。「笑龜部長」一定有辦法用「校正回歸」，將這兩次的缺電解釋成因為前段時間已經發電太多了，兩次停電只是「校正回歸」而已。

另外，台灣去年原本有機會儘早取得德國BNT/輝瑞合作研發的疫苗，但是因為民進黨政府與陳時中，不願意假手大陸藥廠採購，再加上直屬蘇貞昌的「吳姓立委」介入疫苗採購過程，台灣因而失去了購買疫苗的機會。「笑龜部長」是否也可以「校正回歸」一下去年的採購過程，不要再把疫苗泛政治化，也不要再讓政客利益介入，趕快替百姓把BNT疫苗買回來吧！

「笑龜部長」反映的是蔡英文政府的心態與謊言。不管是因為以前將疫情「蓋牌」，秘而不宣；還是擺明鬼扯，唬弄百姓，都是一種欺騙。敢於用「校正回歸」來誤導百姓，更是一種執政的囂張與傲慢。這樣的政府還有什麼不敢做的。

請不要再用「校正回歸」來誤導民眾了，誤導民眾以為防疫有成效，其實反而會更危險。將每一個確診數看成不確定的傳染源，才是面對疫情正確的態度。

嚴肅來看，為什麼陳時中會有這様荒腔走板、匪夷所思的「校正回歸」，最主要的目的，是讓疫情大爆發能夠拖過520蔡英文的就職週年，讓其主子的民調不要太難堪。「笑龜部長」不惜掩蓋疾情的嚴重性，拿人民的生命開玩笑，這種道德水準的部長還是趕快下台吧！

（作者為孫文學校總校長）

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