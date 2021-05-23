台灣疫情爆炸，疫苗取得一再延宕，代理輝瑞BNT疫苗的上海復星醫藥集團一再表示，願意提供疫苗給台灣，但陳時中卻說，沒收到任何人來申請。

一般認為，輝瑞BNT、莫德納、AZ三種疫苗中以BNT保護力最強，也是最多被國際認同的疫苗，上海復星醫藥集團2020年起就曾透過多管道推進向台灣提供COVID-19疫苗，奇怪哩！為什麼陳時中說沒收到任何人申請？這種燃眉之急，有辦法的人早就去搶了，現在人家主動送上門來竟還說不知道。

你不知道可以，為什麼大陸國台辦一周前就說，大陸願盡最大努力協助台人戰勝疫情，去除人為政治障礙，使台灣民眾有疫苗可用。咱們這邊的答覆卻是｢不必假好心，大陸不阻撓，我們就可以更快速的從國際上取得更多可靠的疫苗」。

陳時中說現在大家都一直在放話，但一直沒接到任何正式的訊息，藥品輸入需經審核程序。又來了！又來了！公文旅行又來了！等公文到你手上又兩個半月過去了。

現在台灣最需要的就是疫苗，再說一遍：台灣現在最需要的就是疫苗！對方可以｢去除人為政治障礙｣，陳時中還要等台灣確診多少人、死多少人才可以祛除仇中心魔？

※以上言論不代表旺中媒體集團立場※