中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中，昨（22）日發布新冠肺炎確診數國內323例，其中321例本土及2例境外移入，另有400例本土個案為「校正回歸」上週各日個案。「校正回歸」一詞引發輿論爭議，然而一個更嚴肅的問題是這延宕發布400例確診者的疫調足跡能「校正回歸」嗎？

須知這波疫情來得快又猛，比「衛福布公文快不知多少倍」，雙北市政府迅速成立多處檢測站均大排長龍，確診者恐怕早已感染多時、排不上檢測者又不知凡幾，中央PCR檢測量能大塞車，多個防疫環節慢慢來，導致「校正回歸」似乎已成常態。

陳時中既然無法掌握這些遠遠超過400例潛在社區群聚感染的「黑數」，無法即時發布疫調足跡，勢必錯失這麼多天的黃金防疫期，就算是陳時中無視專家警告打臉，還自以為是「無症狀感染者初期幾天沒有傳染力」，如此佛系防疫，造成疫調更加困難、遍地破口，恐怕難辭其咎。

既然中央PCR檢測量能大塞車，陳時中當務之急就是趕緊接手後續上海復星善意釋出的BNT疫苗，以及有醫療專業的台北市長柯文哲建議以快篩取代PCR檢測。政治歸政治、抗疫歸抗疫，切莫意識形態誤國誤民。

※以上言論不代表旺中媒體集團立場※