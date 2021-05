國內近來疫情加劇,尤其5月22日一口氣新增本土321例,並「校正回歸」400例,導致至5月22日為止,已經連續六天超過300例,5月17日甚至超過400例!隨著疫情的提升,民眾對於疫苗的需求也暴增,然而,就不禁引發國民對於政府採購疫苗動作遲緩、拒絕採購輝瑞疫苗、刻意扶植國產疫苗的質疑。(關於世界各國接種疫苗之人口比例,參照Josh Holder, Tracking Coronavirus Vaccinations Around the World, THE NEW YORK TIMES, at https://www.nytimes.com/interactive/2021/world/covid-vaccinations-tracker.html.)

詭異的是,面對民眾關於疫苗採購的諸多質疑,民進黨這個標榜人權、言論自由出身的政黨,並沒有選擇說明我國目前疫苗採購進度遲緩的原委,而是直接由疫情指揮中心祭出「假訊息」的大帽子來恫嚇民眾!強調「散播假訊息構成犯罪,會被判處最高3年有期徒刑或併科新台幣300萬元罰金」!這不禁令筆者好奇,蔡英文總統在2017年4月7日—「我國第一個言論自由日」時,所謂「繼續為捍衛我們得來不易、永遠珍惜的自由來奮鬥」,難道就是用嚴刑峻法來恫嚇、窒息批評政府的言論自由嗎?

回頭仔細檢視這次被疫情指揮中心批評為「假訊息」的網路消息,其內容如下:「為啥不開除蘇貞昌?輝瑞疫苗本來林全幫忙買到,就他不要,然後以色列買走了。蘇貞昌透過內線消息手上握有大把高端、聯亞股票他想狠撈一筆國難財。……我真懷疑是不是也不少綠委因內線消息持有大把高端、聯亞股票,才一直卡先前救急買疫苗。」(原文於 Dcard,已遭移除)

仔細檢視這個訊息的內容,無非是責難政府購買疫苗步調緩慢,並懷疑蘇貞昌院長以及民進黨立委握有國產疫苗股票,所以故意延緩國外疫苗的採購。尤其,其中提到林全本來已經買到輝瑞疫苗乙事,屢經媒體報導,時任東洋公司董事長的前行政院院長林全,本已經與德國BNT(BioNTech)談妥,由東洋取得BNT有條件授權,可購買1000萬劑到3000萬劑德國原裝之輝瑞疫苗;然而,衛福部卻只願意購買200萬劑,這才造成今日疫苗接種率嚴重不足的苦果。(相關資訊,參照郭瓊俐,衛福部不敢作主、行政院錯失良機 說好的1000萬劑疫苗呢?,財訊雜誌,2021年5月21日,網址:https://www.wealth.com.tw/home/articles/31821。)

事實上,如果當初政府順利透過東洋購買到3000萬劑輝瑞疫苗,則目前已有1500萬的國人接種,疫苗接種率即高達65%,可以排到全球第15名,超越冰島(62%)、新加坡(60%)、加拿大(53%)、德國(52%)。筆者也不禁要質疑,政府當初為什麼不願意透過東洋採購輝瑞疫苗呢?難道決策者之中,真的沒有人投資國產疫苗廠商,因此影響決策嗎?因為這樣耽誤防疫先機,造成人民的健康、財產損失,到底哪位高官要負責呢?

政府錯失良機在先,卻用嚴刑峻法來杜絕民眾的質疑和討論?這就是民進黨要捍衛的民主與自由?筆者建議蔡政府,與其動用刑法恫嚇民眾,不如虛心檢討採購輝瑞疫苗的流程,看看還有沒有亡羊補牢的契機,儘快加速疫苗的採購,才當得起蔡政府「有政府,會做事」的自誇言論。

(作者為中華民國憲法學會副秘書長)

※以上言論不代表旺中媒體集團立場※