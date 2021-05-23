國內近來疫情加劇，尤其5月22日一口氣新增本土321例，並「校正回歸」400例，導致至5月22日為止，已經連續六天超過300例，5月17日甚至超過400例！隨著疫情的提升，民眾對於疫苗的需求也暴增，然而，就不禁引發國民對於政府採購疫苗動作遲緩、拒絕採購輝瑞疫苗、刻意扶植國產疫苗的質疑。（關於世界各國接種疫苗之人口比例，參照Josh Holder, Tracking Coronavirus Vaccinations Around the World, THE NEW YORK TIMES, at https://www.nytimes.com/interactive/2021/world/covid-vaccinations-tracker.html.）

詭異的是，面對民眾關於疫苗採購的諸多質疑，民進黨這個標榜人權、言論自由出身的政黨，並沒有選擇說明我國目前疫苗採購進度遲緩的原委，而是直接由疫情指揮中心祭出「假訊息」的大帽子來恫嚇民眾！強調「散播假訊息構成犯罪，會被判處最高3年有期徒刑或併科新台幣300萬元罰金」！這不禁令筆者好奇，蔡英文總統在2017年4月7日—「我國第一個言論自由日」時，所謂「繼續為捍衛我們得來不易、永遠珍惜的自由來奮鬥」，難道就是用嚴刑峻法來恫嚇、窒息批評政府的言論自由嗎？

回頭仔細檢視這次被疫情指揮中心批評為「假訊息」的網路消息，其內容如下：「為啥不開除蘇貞昌？輝瑞疫苗本來林全幫忙買到，就他不要，然後以色列買走了。蘇貞昌透過內線消息手上握有大把高端、聯亞股票他想狠撈一筆國難財。……我真懷疑是不是也不少綠委因內線消息持有大把高端、聯亞股票，才一直卡先前救急買疫苗。」（原文於 Dcard，已遭移除）

仔細檢視這個訊息的內容，無非是責難政府購買疫苗步調緩慢，並懷疑蘇貞昌院長以及民進黨立委握有國產疫苗股票，所以故意延緩國外疫苗的採購。尤其，其中提到林全本來已經買到輝瑞疫苗乙事，屢經媒體報導，時任東洋公司董事長的前行政院院長林全，本已經與德國BNT（BioNTech）談妥，由東洋取得BNT有條件授權，可購買1000萬劑到3000萬劑德國原裝之輝瑞疫苗；然而，衛福部卻只願意購買200萬劑，這才造成今日疫苗接種率嚴重不足的苦果。（相關資訊，參照郭瓊俐，衛福部不敢作主、行政院錯失良機 說好的1000萬劑疫苗呢？，財訊雜誌，2021年5月21日，網址：https://www.wealth.com.tw/home/articles/31821。）

事實上，如果當初政府順利透過東洋購買到3000萬劑輝瑞疫苗，則目前已有1500萬的國人接種，疫苗接種率即高達65%，可以排到全球第15名，超越冰島（62%）、新加坡（60%）、加拿大（53%）、德國（52%）。筆者也不禁要質疑，政府當初為什麼不願意透過東洋採購輝瑞疫苗呢？難道決策者之中，真的沒有人投資國產疫苗廠商，因此影響決策嗎？因為這樣耽誤防疫先機，造成人民的健康、財產損失，到底哪位高官要負責呢？

政府錯失良機在先，卻用嚴刑峻法來杜絕民眾的質疑和討論？這就是民進黨要捍衛的民主與自由？筆者建議蔡政府，與其動用刑法恫嚇民眾，不如虛心檢討採購輝瑞疫苗的流程，看看還有沒有亡羊補牢的契機，儘快加速疫苗的採購，才當得起蔡政府「有政府，會做事」的自誇言論。

（作者為中華民國憲法學會副秘書長）

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