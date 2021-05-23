中央流行疫情指揮中心果真文采風流，創意一發，推出了一個「校正回歸」新詞，把之前篩檢塞車的個案加回去，連2天的校正回歸讓確診個案暴增570例。有人質疑這是在「蓋牌」、「做帳」，有人辯稱是篩檢爆量，但無論如何，蓋牌、做帳是「欺瞞」，篩檢塞車是「無能」，罪魁禍首都是政府的防疫決策，不但蔡政府應向全民道歉，陳時中更該負荊請罪，怎麼還有臉每天坐在指揮官的位置，報著不知真假的數字？

所有數字都失去公信力

「校正回歸」已成為網路最夯的話題，網友發揮創意做出各種例句，包括婚後向老婆「校正回歸」前女友人數等等。有人質疑指揮中心之前根本是在「蓋牌」，不料疫情延燒，「蓋牌」蓋不下去了，才開始「掀牌」。還有人認為這像是「做帳」的手法，盡力讓帳面不要太難看，拖過520總統就職周年，再把真正難看的部分補回去。既有之前的隱瞞粉飾，所有數字都已失去公信力，畢竟人家能騙你1次，就能騙你第2次，乃至無數次。民眾從此不再能確定指揮中心說的話都百分之百是真實狀況。

當然，也有可能像台北市長柯文哲所說，純粹是最近疫情爆發，篩檢大增，流程嚴重塞車，以致採檢與確診案有相當落差。這幾天發生數起確診者或接觸者獨自猝死家中的不幸案例，證明採檢與確診的落差，和確診與送檢疫中心的時間差，都讓生命無辜殞滅其中。蔡政府拿美國等其他國家的情況證明，在疫情大幅惡化時，篩檢一定會跟不上，也因此會做後續的數字校正。但大家不要忘了一個很重要的問題：其他國家的情況是發生在1年前，而且每天是幾千幾萬地增加，自誇「超前部署」的台灣，是在1年後才爆發，何況需要篩檢人數遠遠少於美國。

當台灣還陶醉在防疫模範生的光環裡，看著其他國家手忙腳亂應對，辛苦萬狀封城時，覺得舉世滔滔唯有台灣一塊樂土。可是台灣在這寶貴的備戰期裡，有記取其他國家的教訓，學習其他國家的防疫經驗，強化篩檢能量、採購PCR（核酸檢測）機器和快篩劑、培訓篩檢人才、增加醫療量能、備好類似方艙醫院的應變資源嗎？沒有！我們白白浪費了1年的時間睡大頭覺！

更可惡的是，蔡政府不做這些早該在1年前就開始做的事，不是因為只顧著掌聲忘了要為最壞狀況做準備，而是根本在基本決策上就不肯去做。因為拒絕增加篩檢量，避免戳破防疫神話，所以不肯增加篩檢設備和人員，也不准快篩劑在台灣上市使用。入境者不普篩、醫護防疫人員不作定期篩檢、一般民眾不能篩，還把機組員居檢天數縮到只有3天，以致病毒從破口侵入後，疫情便如燎原之火，在雙北狂燒，又到各縣市亂竄。

陳時中理當負荊請罪

篩檢大塞車，指揮中心怪地方通報慢，台北市長柯文哲在臉書直接寫出流程，說明每一關都在中央，不關地方政府的事。柯文哲還明白指出，在現在病毒量多的時候，指揮中心還堅持用PCR來確診是不切實際的，快篩的準確度可達95%，20分鐘即知道結果，可以大大減少PCR塞車造成的確診、疫調時間差。柯文哲更不客氣地說，指揮中心每天像在「報明牌」，報的都是2天前的數字，對第一線控制疫情沒有用處。他建議指揮中心不要創造新名詞，把已經很恐慌的民眾弄得更暈頭轉向。的確，昨天指揮中心報的數字，今天會做校正回歸的修正；今天的數字明天又會改，民眾每天看記者會，不是看得更一頭霧水？

如果蔡政府是在「蓋牌」，那是不可原諒的欺騙；如果校正是因為篩檢塞車，那麼之前不增加篩檢量能的指揮中心一樣罪無可恕。新北市長侯友宜建議成立篩檢國家隊，陳時中便跟著說要徵召民間檢驗所，對採購檢驗設備補助500萬元，這其實已經在打臉過去的自己了。

防疫防成遍地烽火，蔡政府應該道歉，陳時中應該自己考慮去留。衛福部高層完全由醫界掌握，公衛專家的意見未受到應有的尊重。前副總統陳建仁是公衛專家，他就明白指出，檢測和疫苗是最重要的防疫關鍵，結果我們二者均缺。陳時中哪裡是神，根本是敗軍之將。