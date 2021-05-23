本土疫情嚴峻，中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中22日以「校正回歸」後的數據，認為陽性率逐漸下降，看起來疫情並未爆發。蔡英文總統也在臉書發文附和陳時中的說法，但專家質疑是因篩檢量擴大讓分母加大，政府是在營造假安全感。蔡政府傳遞的訊息，究竟是好消息或假訊息，令人生疑。

國外重要媒體包括《紐約時報》、彭博資訊，最近都對台灣這位防疫模範生突然變壞提出問題；尤其《紐約時報》今年3月才以「台灣在安穩日常的泡泡下蓬勃發展」為題，讚揚在新冠病毒給全球生活和經濟造成極大混亂下，台灣一直是個世外桃源。

不到3個月，《紐時》卻以「這一天遲早會來」，直指病毒變異加上疫苗施打緩慢，形成台灣這波疫情破口。美國《時代》雜誌則以「虛假安全感和茶室」為標題，報導台灣疫情防線的潰敗。

一連串外媒報導，打破蔡政府在疫情以來透過外媒大外宣打造的神話，但蔡政府無意改採務實政策。美國決定向海外釋放疫苗，蔡政府立即宣傳美國衛生部長貝西拉與衛福部長陳時中舉行視訊會議，表達對台灣獲取疫苗的支持，卻無具體時間表。

台灣何時能夠取得疫苗？指揮中心像個「放羊的孩子」，從去年第4季說到今年第1季，枯等半年仍無成果；2月又畫出大餅，指已透過國際管道買到1981萬劑，但3個月後只來了70多萬劑；美方表達挺台灣，卻沒說疫苗何時會來，就怕又是空歡喜一場。

從疫情升溫以來，蔡政府滿口打假訊息，指揮中心更以「三個一致」，要求地方遵守中央的指引。若政府的好消息一再跳票，拿出的數據又無法獲得國人信任，這算不算假訊息呢？