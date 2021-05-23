擁有BNT疫苗大陸及港澳台地區獨家代理權的上海復星醫藥董事長吳以芳表示，願意為台灣同胞提供BNT疫苗。在疫情日趨嚴峻，疫苗需求孔急之際，政府宜把握大陸民間的善意，盡速授權民間機構依商業機制，啟動引入BNT疫苗相關作業。

牽拖「認知戰」 自誤誤國

本土疫情持續蔓延，無論是桃園市政府廣拆籃球架引發網路社群嘲笑，還是中央流行疫情指揮中心以「校正回歸」的說詞追加確診病例數，都令國人困惑不已。指揮中心及民進黨政府不僅沒有尊重醫療專業、順應科學規律、支持地方抗疫，反將大陸疫苗、方艙醫院、普篩等概念與「認知作戰」掛勾，政治掛帥指導抗疫，自誤誤國！

疫情是危機，危機就是問題，解決了問題就能迎來轉機，掩蓋問題則會釀成更大危機。如何解決問題？台北市爭分奪秒廣設快篩站、徵用「加強版專責防疫旅館」、火速徵召退休醫護支援、雙北市府搶在中央之前宣布學校停課，這些都是提前發現問題、解決問題的範例。然而，這一波疫情的複雜性、隱匿性，決定了僅僅用圍堵的辦法、防守的心態絕不足以因應，連西方主流媒體都注意到台灣疫苗施打率低、供應不足的問題，難道這個問題還要拖下去嗎？

毫無疑問，對疫苗問題，中央還是採取「拖」字訣。先來檢視一遍蔡政府現階段獲取疫苗的三個來源：首先是世衛COVAX機制分配的AZ疫苗。以目前全球疫苗爭搶潮的現狀來看，非洲、拉美等窮國以及「失敗國家」動輒都是上萬人染疫，必然是世衛疫苗資源傾斜的重點，台灣怎可能輪得上？更何況台灣去年一整年都在自詡「成功模式」，優先次序自然不會靠前，而政府稱AZ疫苗「遭對岸阻撓」，卻不敢公開表達，只敢透過匿名人士放話，很明顯是政治操作的慣常手法，只會給未來透過COVAX獲得疫苗帶來更大政治障礙。

再看向美方訂購的Moderna疫苗，從去年就開始被政府及親綠人士反覆炒作，然而至今進口仍然掛零。蔡政府不是處處炫耀台美關係史上最佳嗎？不是日日夜夜吹噓美方對台灣支持力度最大嗎？5月21日在陳時中、AIT台北辦事處處長酈英傑與美方衛生部長的視訊會議上，美方一句充滿外交詞令的官方表態暴露了真相：「支持台灣取得疫苗」。換言之，即便已到了台灣最急需的處境，美方仍然沒有承諾「提供疫苗」。

盡力買到疫苗 才是正確選擇

最後看國產疫苗，至今仍在第2階段人體試驗收尾階段，未經第3階段試驗，蔡政府卻決定7月開始施打，分明是拿國人當試驗品。網民一面倒表示寧可打有血栓疑慮的AZ，也不願意打未經充分試驗的國產疫苗，國產疫苗如何取得充分的安全驗證，獲得國人的信賴與國際市場認同，考驗仍然非常大，政府仍然必須盡一切努力進口充分的疫苗。

由上海復星代理的BNT疫苗，原本是最好的選擇。一來是因為BNT與輝瑞疫苗採取相同技術，是目前國際社會施打率最高、保護率最強的疫苗之一，副作用也較AZ疫苗不明顯，更何況BNT疫苗全部在德國原廠生產，和國藥、科興等「陸製疫苗」不同，進口符合法律規範，社會對其品質和安全性疑慮亦不會太強。二來是因為BNT疫苗在大中華區由上海復星代理，政府在遵守商業規則的前提下，應該可以很容易洽購到充足的BNT疫苗。去年東洋洽購受阻，傳出民進黨派系作梗，後又傳出指揮中心企圖繞過代理商與原廠談判，結果以失敗收場，一支疫苗也沒買到，卻一再上演政治鬧劇。

復星集團的表態，代表過去一段時間陷入停頓的BNT疫苗來台重現曙光，是否有北京官方的推動不得而知。值得注意的是，陸方只是讓該議題回歸商業運作層級，只要透過商業機制與上海復星完成談判，BNT疫苗就可以從德國原廠運至台灣，不涉及兩岸公權力互動，也沒有一中原則、九二共識等政治條件，是真正解決問題的辦法。

人命關天，蔡政府應拿下政治緊箍咒，依商業機制重啟與復星就BNT疫苗的洽談。有研究表明，輝瑞/BNT疫苗打第一針後就能產生保護力，台灣有太多醫護、太多暴露於高風險的公務員、司機、業者急需疫苗。當然，以香港施打經驗看，難免出現少數嚴重副作用，甚至施打後身亡的案例，但整體而言，以大規模施打疫苗建立集體免疫力，是與新冠病毒共存時代最佳的方式。蔡政府應放棄政治操作，進口每一劑能買到的疫苗，才是正確的選擇。