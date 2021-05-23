去年初在新冠疫情仍然不明的初發階段，由於政府團隊的高度警覺及國人的共同努力下，使得過去1年多來台灣疫情防控表現堪稱優良，不僅最大程度確保國人生命健康與經濟日常運行，也贏得了國際社會的普遍讚譽。

然而，新冠病毒無孔不入，隨著演化進程導致不斷出現新的變種，其感染力與威脅性也不斷增強，使得前期以封境、隔離與強化個人衛生為主的防護作為終究有其侷限與疲度。若要回歸正常生活，最終仍須盡快建立起群體免疫的保護屏障，方能全面有效降低病毒擴散與對國人生命健康的威脅，移除當前跨境移動與交流的限制，以及對於日常經濟民生運行所造成的阻礙。

慶幸的是，目前國際已有多款疫苗產品，並已於許多國家進行相當規模的接種，也都得到一定成效，特別是在降低重症率及致死率的部分，這不僅有助降低個人面對感染風險所承受的身心壓力，也有助於避免醫療公衛體系的負擔或崩潰。但由於目前疫苗生產量能、可負擔性及分配取得等問題，使得某些國家囤購超乎其人口所需數倍的疫苗，從而排擠其他國家對於疾控的迫切需求，此一道德風險已成當前國際社會的重大議題。

近日台灣防疫不幸出現破口，繼雙北兩市之後，全國已全面提升至3級警戒，對經濟民生與產業活動造成不小衝擊。目前政府除了藉由擴大篩檢及圍堵策略，乃至國人「自發性封城」的高度自覺配合下，希望能將疫情盡快控制下來，避免出現幾何級數的成長乃至失控的局面外，如何能即時取得足夠數量的疫苗讓國人盡快施打，已成為當前政府防疫工作的重要任務。

對於疫苗的取得，除了政府已向國外及COVAX訂購的部分，蔡總統日前表示，目前國內兩家國產疫苗已進入臨床試驗第二期的收尾階段，希望在7月底前就能供應第一波國產疫苗。更有媒體透露，由於國內疫情失控打亂了政府原本預定的疫苗供應節奏，蔡總統為此經常半夜親自與國外政要密電調疫苗，顯示其對當前疫情的高度重視。

另方面，有關台灣是否可以考慮向對岸緊急採購疫苗以應對眼下燃眉之急，也再次成為朝野及兩岸交鋒話題。日前國安人士表示，已掌握對岸藉此疫情對台發動「認知作戰」，其中包括引進對岸疫苗的部分。

然而，且不論台灣如「清冠一號」使用的中藥材可能多自對岸進口，或去年2月3日首班東航武漢包機抵台時，我政府曾已備妥1萬件防護衣希望原機載回助陸抗疫的事實，這使得任何贊成或建議評估引進對岸疫苗可能性者，均將落得「中共同路人」或「在地協力者」的政治汙名，而非聚焦於疫苗本身相關的科學論證，或可否作為「萬一」國內疫情失控，且外購、外援或國產疫苗供應不及的想定與備援方案等任何有助疫情穩控，盡快建立國內群體免疫的理性探討。而當前政治氛圍是否真的有利防疫整備與台灣利益，或需冷靜深思。

儘管如此，日前中央流行疫情指揮中心副指揮官特意澄清近日流傳「政府不願購買某公司3000萬劑COVID-19疫苗」為不實訊息。這是否意味政府仍將積極評估選購某公司代理的德製BNT疫苗，以因應國內疫情的變化，並加速推進國內群體免疫目標的達成?若此，或不失為相對務實可行的合理選項。

面對當前國內疫情，疫苗雖是關鍵，但時間也很重要，因為拖得越晚，台灣承受的疫情風險與持續累積付出的總體經社成本也就越大。誠如前副總統陳建仁臉書所言:「阻斷病毒傳染途徑總是會出現無法預期的破口，再加上變異株的傳染力大幅提升，唯有盡快透過全民接種疫苗，提高族群的集團免疫力，才能有效克制病毒，開始過著健康平安、幸福美滿的新正常生活！」（作者為兩岸政策協會秘書長）