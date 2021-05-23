上周末的社群輿論炸了鍋，「校正回歸」四字成為全台灣奚落嘲諷的流行語，各種質疑、諷刺、嘲笑的梗圖比喻大噴發，發洩著疫情擴大陰影下，基層大眾對「疫情統計數字」的敏感和恐懼，許多人據此對中央政府的領銜抗疫正式「失去信心」。

400名新增肺炎染疫的確診者，集體被送入了「昨天以前」？中央疫情指揮中心堅認只有321人是新增病患，此後「校正回歸」成為每日常態公布，周日又繼續校正回歸了170人，陳時中還甚至再三強調「陽性的新確診率已經降低」！

疫情飆升擴大，這是台灣民眾「心裡有數」的大事，數字不只是數字，而是家人與自己遭遇危險的逼迫程度。於是儘管疫情數字「修正」並非台灣首創，但721人「爆天量」是新增確診者，卻被陳時中淡淡描述成「過去的400人」與「現在的321人」。這個數字詮釋的方法，民眾無法埋單。

畢竟這1年多來，陳時中的表現長期顯示他對疫情數字的「降低、歸零」有一種偏頗執迷。以「Taiwan Can Help」享受了1年多正面且風光的國際評價，低迷的染疫數字一度彷彿成為民進黨的「執政傳奇」！如今的一切就像註定被揭發的假象，這讓蔡英文執政的國際顏面一再不保，萬千尷尬實在是「爬太高」而後「跌太深」所致。

尤其在5月15日確診數字大噴發的前一天，陳時中還恰好投書歐洲媒體，表達台灣擁有可以「向國際分享抗疫的經驗與自信」。陳時中投書當時，恰是「諾富特、宜蘭、萬華」確診個案一路增加，多方公衛專家提出「社區感染」的警示呼籲。這個隔天「自我打臉」，完全解釋了一個最關鍵的心態，那就是：政府的防疫目標從來不是疫情本身，而是「數字」與「印象」！

事實上，國際主流媒體近來也逐一報導，開始定調「台灣疫情破功」！包括日本、歐盟，直到權威的美國《紐約時報》最近也同樣指出「篩檢過少、疫苗不足」為台灣疫情失控的主因。而政府政策上「入境管制過鬆讓病毒流入」、社會文化上「萬華茶室讓病毒擴散」，也幾乎都在每篇報導中被歸納且強調。

幾家媒體也特別點出，台灣政府對疫情數字有所「偏執」！雖然國際上尚且還未以「騙局」的字眼去暗示什麼，但不到1％的疫苗接種率以及極低的篩檢率，直接提供了新冠肺炎變種病毒全島擴散肆虐的背景溫床。接下來，每日追蹤全球感染人數與死亡人數的國際上，將會如何評價台灣防疫機關的「校正回歸」？

台灣「追逐數字」的政治文化長期而往，蔡英文以她習慣「文青」的語法氛圍治國，對照著民進黨本身派系權力爭奪的赤裸，於是眾多粗糙難堪需要「以數字遮蔽現實」，這是民進黨的「數字美學」！各種諸如電力規畫、財政舉債的施政數字也都被巧玩名目的手法美化，「美化數字」並不是從疫情才開始。

陳時中過去以「拒絕普篩」控制疫情數字，但如今顯然新冠病毒並不賞臉，噴發的染疫數字再也無法被各縣市各自廣設的篩檢站與人潮所阻止，媒體標題動輒「+0」彷彿一場幻覺，數字的美麗原本就脆弱，人為操弄始終有極限，儘管眼下陳時中還在以校正回歸後的數字，暗示著「台灣疫情沒有更嚴重」！

政治真正需要的，永遠是一種「樸實」或者「誠實」，那才是溝通的起點。數字好看並不會因此更正確、堅定或充滿意義，民進黨習慣追逐的政治是一種體驗與消費，扭曲的數字美學最終只會通向政治信用破產。