美國總統拜登日前與南韓總統文在寅舉行雙邊領袖會談，在《共同聲明》中提到台海和平穩定的重要性，這是美韓關係中的一項重大變化，不同於過去美韓軍事同盟專注北韓軍事與核武威脅，現在結合南韓的新南方政策與美國的印太戰略，甚至表達關切台海和平與南海航行，但是美韓軍事同盟的本質真有改變嗎？

文在寅接受在美韓領袖聲明中表達關注台海議題的原因有三：首先，主要還是肇因於拜登政府的壓力，因為在3月中旬的美韓2+2會議聲明中，並未如同美日2+2聲明提到台海議題，首爾當時還是不願碰觸台海問題以避免中國大陸誤解。這次文在寅前往華盛頓，情勢變遷，美國壓力與要求大增，文在寅無法再抗拒。

其次，面對上個月南韓地方選舉執政黨慘敗失利，而明年3月將舉行總統大選，文在寅如何能守住進步派路線，同時處理國內疫情與疫苗問題，以及中美科技戰下南韓科技業發展的挑戰等，此時需要美國加持以提振國內支持，這是文在寅接受關注台海議題的選舉政治考量。

第三，在美韓峰會之前，媒體盛傳南韓希望以半導體、電池相關韓企在美投資為條件，確保美國優先對南韓供應疫苗；果然，《共同聲明》中確認，雙方成立「韓美疫苗全球夥伴關係」，結合雙方的技術和生產力，增加對全球疫苗的供應。此外，拜登並承諾將提供南韓55萬名軍人接種疫苗。疫苗取得與科技布局都需依賴美國支持，文在寅很難向美國說不。

其實，這次美韓都在打「台灣牌」，拜登的台灣牌是針對中國大陸，文在寅的台灣牌則是作為與美國交換利益的籌碼。在共同記者會中，記者詢問文在寅，是否美國施壓在對台議題上表態，文在寅否認並接著說，「我們決定在此問題上進行更緊密的合作。」顯然，既然無法抗拒美國的外交壓力，不如主動轉化為談判籌碼，以換取更多有利條件。

不過，南韓仍然不願在中美間選邊站隊，更不會加入反中聯盟，文在寅於是在與拜登會面前一日，前往拜會眾議院議長裴洛西之時，強調中美關係發展對南韓很重要，南韓願在韓美同盟基礎上為維護中美關係穩定做出貢獻。此番言語表明文在寅政府的立場，畢竟中韓有著戰略合作關係。

針對台海議題，《美韓聲明》與《美日聲明》有大不同，日本首相菅義偉與拜登的《共同聲明》中，除了表達重視台海和平與穩定外，還多了「鼓勵兩岸問題和平解決」，後來在日本有參與的G7外交部長公報中也有出現，據悉這是日本政府要求加入，南韓則應該無法要求美國比照辦理。

此外，美韓峰會的聲明內容完全不見中國，但除了美韓雙邊與朝鮮半島議題外，卻充滿印太、東協、四方安全對話等多邊機制文字，可見拜登政府還是在積極建構印太多邊關係，聯手盟邦對抗中國大陸。

蔡政府不應將這次《美韓聲明》解讀為亞洲抗中體系正在形成（日前陸委會邱太三主委之語），因為日本也提出兩岸問題和平解決，而南韓則是順應美國的要求。實際上，今年第1季以及4月，無論是中日或中韓貿易都達新高，雙邊貿易關係都日益加深，面對即將到來的RCEP亞洲經濟整合，「亞洲聯中貿易體系」正在形成之中。

亞洲各國與中國大陸關係互賴日深，美國透過外交壓力，也只能讓日、韓等國表態重視台海和平穩定，卻不能改變或擴大美韓軍事同盟關係，這種「擦邊球外交」最能滿足美國與台灣的大內宣吧！（作者為國安會前副秘書長）