兔子與烏龜在賽場上同時出發，敏捷的兔子在上半場將緩慢的烏龜甩得老遠，兔子心想自己一定會是這場比賽最後的勝利者，便決定先睡個午覺……。

接下來的劇情大家都耳熟能詳，兔子醒來後發現烏龜最終贏得比賽，懊惱不已。我國抗疫歷程就如同龜兔賽跑的翻版，2020年新冠肺炎疫情剛爆發時，我國政府果斷封鎖國門、強制民眾配戴口罩、實行嚴格的居家隔離措施，成功控制病毒傳播，也讓台灣的防疫成果躍上國際舞台，成為一時佳話，然而，上半場防疫有成所爭取到的寶貴時間，卻沒有被政府善用去爭取下半場需要的疫苗。

台灣在疫苗賽場上的進展，不論是「國內自行研發」或「自國外取得」都不順利，疫情指揮中心自2021年3月宣稱國產疫苗即將上路，但至今仍未見國產疫苗開始生產的蹤影，甚至完整的臨床試驗也未完成。當各國都在加速施打各類疫苗（如Pfizer、Moderna、Johnson & Johnson等），努力提升疫苗施打率並逐步解封，讓民眾生活回到正常時，我國卻只能施打數量極少且有較高血栓風險的AstraZeneca疫苗，導致今日全國疫苗施打率不到1％。

疫苗施打率低所造成的問題，在三個月前或許還不明顯，彼時社區感染尚未發生，台灣民眾大多相信防疫有成，沒有施打疫苗的必要，甚至連高風險工作者，如醫護人員、機組成員等，施打率也極低。然而，2021年4月底發生華航諾富特飯店（Novotel）旅客與檢疫者混居染疫事件，蔡英文總統隨即於臉書發文，希望民眾「勤洗手、戴口罩、打疫苗，你各位請上緊發條」，明確指出「更全面的保護是接種疫苗」。孰料，台灣的疫苗施打量還未明顯提升，2021年5月一系列群聚感染事件：獅子會、萬華茶藝館、宜蘭遊藝場，各縣市接連爆出多起染疫確診案例，使台灣單日本土確診案例高達180人，甚至有感染源不明者，指揮中心不得不趕緊宣布雙北市自5月15日起進入為期兩週的「三級警戒狀態」。

隨著染疫人數攀升，民眾搶買物資和湧入醫療院所施打為數不多的新冠疫苗，根據疫情指揮中心統計，台灣單日接種人數曾高達3.2萬人，顯見台灣民眾面對疫情蔓延，願意承受不良反應和血栓風險施打AstraZeneca疫苗，只是無奈國內進口的前兩批疫苗只有寥寥無幾的30多萬劑！（註：2021年5月19日進口的41萬劑第三批疫苗，尚未開放施打）即便目前累計施打人數達到18.6萬人，已經超過現有疫苗的一半，全國人口施打率仍然不到1％，離群體免疫的目標仍然有很長的距離。換言之，台灣現階段疫苗施打率極低的關鍵因素，並非民眾「不願意」施打有血栓風險的AstraZeneca疫苗，而是民眾「想打也打不到」！

當歐美各國努力爭取超過本國人口所需的疫苗，台灣卻連總人口1％的疫苗數量都無法滿足，顯示我國政府在疫苗戰爭上的無能與消極。駐美代表蕭美琴於2021年5月14日接受《中央社》採訪時表示：「台灣與美方先前的交涉重點主要放在協助邦交國爭取疫苗，因為台灣民眾對AstraZeneca疫苗的施打意願不高，現已和美方藥廠聯繫，爭取讓原先預定於6月送抵台灣的莫德納疫苗能如期交貨。」試圖把疫苗問題推給民眾施打意願低。然而，追根究柢，台灣民眾過去不願意施打疫苗的主因除了疫苗副作用之外，還是在於AstraZeneca疫苗有較高的血栓風險。如果政府能夠取得其他風險較低的疫苗，民眾的施打意願或許不會如此低落。現在上至政府下至人民，對於疫苗合約能否談成、能否及時運往台灣，無人有把握，若疫苗沒到位，染疫風險還是得由人民來承擔。

當病毒自境外移入時，縱使疫調施行得再嚴格，終究會百密一疏，沒有疫苗可打的民眾像溫室裡的花朵，對於外來的新冠病毒沒有抗體，將使疫情的傳播一發不可收拾。每天配戴口罩、居家隔離、飯前勤洗手和隨時消毒，雖然能阻斷病毒的傳播鏈，但終究無法讓我們根本地對抗病毒。政府過於依賴「民眾自發防疫」，卻在「疫苗議題」上一直無法提出讓民眾安心的方案，現在甚至需要擔心疫苗的數量是否足以因應國人日益高漲的需求，台灣的防疫如同龜兔賽跑中的兔子，贏了上半場，下半場卻開始落後。

台灣不可能也不可以永遠和世界隔絕，若無法因應時局調整防疫節奏，取得數量足夠且安全的疫苗，不僅第一線的醫療、防疫人員疲於奔命，台灣在上半場的領先優勢也會迅速消失。防疫新階段，民眾要收心，政府更該加緊腳步！

（作者為吳佩璇為國立政治大學地政系學士、張郁柏為國立政治大學地政系、法律系雙學士）

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