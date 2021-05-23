中央不肯蓋｢方艙｣、地方來不及蓋｢方艙｣，民間業者自己站出來蓋！

雙北面臨最嚴峻的疫情挑戰，醫療量能備受考驗。台北凱撒大飯店打響第一炮，喊出「同島一命，團結抗疫」口號，宣布即日起停業轉型為「防疫專責旅館」。

雙北疫情嚴重，兩市市長看不下去，主動站出來｢抗疫｣，侯友宜呼籲蓋｢方艙｣、柯文哲命令市民待在家，兩市聯合設立快篩站、停止上課，仍無法遏止疫情擴展，確診數暴風式擴展，篩檢站、醫院急診室都被塞爆，甚至傳出院內染疫事件。

於是，民間站出來了，來不及蓋｢方艙｣，我把旅館，不！大飯店捐出來，作為「加強版防疫專責旅館」，作為輕症、無症狀患者的集中檢疫所；柯文哲感動道：「這就是台灣版的方艙醫院」。防疫是全民的事，病毒不分藍綠、防疫又何須分彼此？

柯文哲號召醫護人員歸隊，一天內立刻超過1100名退職退休醫護人員報名；藝人蕭薔眼見疫情嚴重，特別捐贈100萬給新北市政府抗疫使用，又因感於退役的醫護人員在艱難危急時刻挺身而出，心裡滿是感動，又加贈600份凍膜送給醫護人員。

等中央、盼中央，等到地老天荒，老百姓願意做政府的後盾，有錢出錢、有力出力，但請給我們一個正確的方向。

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