近月來中共解放軍在台灣西南空域擾台軍機架次稍減；不過，就在5月20日政治敏感期間，故態復萌派遣軍機侵擾台灣西南空域。解放軍此舉究係針對美艦伯克級飛彈驅逐艦「柯蒂斯•威爾伯」號（USS Curtis Wilbur DDG-54）航經台海的偵監行動，或是無視台灣疫情升高及蔡英文總統就職週年之政治威懾？

美艦伯克級飛彈驅逐艦「柯蒂斯•威爾伯」號於本月18日經由台灣海峽從北至南往西沙海域航行，20日中共054A型飛彈護航驅逐艦於西沙海域跟監美艦；期間中共東部戰區新聞發言人張春暉與南部戰區新聞發言人田軍里先後於18及20日透過國際媒體表示，美飛彈驅逐艦公開炒作航行台灣海峽，東部戰區組織兵力全程跟蹤監視，共軍嚴密警戒，隨時應對挑釁。另南部戰區回應，美艦非法闖入中國固有領土西沙群島，嚴重侵犯中國主權，戰區部隊時刻保持戒備，堅決捍衛主權和南海安全。

我國防部亦發現解放軍在本月20日組織殲轟7機2架、運8遠干機1架、運8反潛機1架；21日組織殲16機2架、運8遠干機1架、運8反潛機1架先後在台灣西南空域活動；其中運8反潛機連續兩天經過巴士海峽第一島鏈，往西太平洋北行後折返，依航線、機型、活動海域判斷，有可能對轄區海域進行水下反潛任務。在22至23日運8反潛機及遠干機即回歸以往例行性航線偵巡。

依據解放軍執行水面艦攻擊航空部隊編組及近期兩天的演訓兵力，殲轟7與殲16機型、特性，主要作戰能力為對海攻擊、掛載反艦飛彈，研判解放軍20及21日空中兵力，乃在模擬應對美艦。另外，回溯2020年6月台灣媒體稱美軍運輸機由琉球經台灣西部（大陸視為美方已經逾越中國領土主權）南抵泰國，期間中共派出蘇愷戰機出海警戒，我軍方人士也多次向媒體稱，共機頻繁飛台灣西南空域，主要還是在因應美軍機作為。

至於，是否有警告台獨意涵，我們可以參照過去經驗比較分析，例如：2018年4月初時任行政院長的賴清德在立法院答詢時自稱「務實的台獨工作者」。4月下旬，共機即組成轟6機編隊，並首次掛載巡弋飛彈。分別由浙東、廣東東南經宮古、巴士海峽之我東部空域，進行針對性演訓。幾天後，美軍則出動2架B-52H及F-15戰機護航，飛抵南海東沙群島上空，距離廣東省最近處僅有250公里，明顯予以回應。接著，中共換成轟6機編組掛載巡弋飛彈出海訓練。有關2018年5月份共機「雙向繞飛」台灣巡航模式，大陸國台辦明白指出，係「針對台獨勢力做出的強烈警告，展現解放軍維護國家主權和領土完整的決心與能力」。

綜合上述，初判過去共軍空中兵力在台灣西南或周邊空域編組兵力大小及架次增減因素，主要在因應美軍海空軍事活動、反對台獨及其言論、美官員訪台等三項任務而定。綜觀近期並無美國官員訪台行程，解放軍空中兵力對我進行擾台，主要仍針對美艦航經台海作為，較少部分針對台灣疫情升高、台獨低迷的政治情勢。

最後，因為空中兵力滯空時間有限，目前中共解放軍相關情報偵蒐仍以海上情報船艦為主；另外可運用反潛機與警（哨）戒機對海面及水下進行目標搜索。如要研究解放軍海空軍兵力在我周邊海空域活動並了解其意圖為何，仍要透過相關戰略對抗下的美國等外國機艦航行動態資訊加以了解。近來國內學者對我政府提出警告，認為「美軍挑釁中共」機率漸增，在中共反制力道加強下，不利於台海和平與安定，就長期對解放軍任務與動態來觀察，更可說明美中為主的對抗態勢已不可免。

（陸文浩為文化大學國發所博士候選人、廖德智為文化大學中山學術研究所博士--國發所前身，曾任大學助理教授，現任中華戰略學會理事）

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