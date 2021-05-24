我們唸學校的同一個學院，自然也有了更多的接觸。考慮到她是一個天性非常害羞的女生，我一直隱藏自己的想法擔心會驚動到她。當半年後，我在研究所的第二個學期伊始，我們共同認識的一位長輩開始關心我的感情生活，我便將心事託付給了長輩。長輩非常熱心，願意幫我牽線搭橋。我充滿期待地等候長輩的回音，這一等就是近3個月。長輩終於回復我說，女生已有暗暗在交往的對象。只不過，雙方關於未來的態度並不是很明確，到了該決定是否繼續往下走的地步。

知道這個消息或許令人失落，也令人望而卻步。不知為何，我的內心似乎依然存留一絲希望，堅信女生現在的交往對象，應該不會是她走到最後的人。果然，事情有了轉機。6個月後，長輩告訴我，女生確實在考慮分手的事，兩個人的感情一直不太穩定，分分合合很多回卻沒有明確的了斷。

然而這一次漫長的等待依然沒有結果。因為我希望儘快畢業回歸職場，努力將兩年的研究所計畫壓縮到了一年半，能留在台灣的時間也就屈指可數。眼看將近一年的溝通都沒有結果，我在萬分焦慮中，最後選擇向女生直接表明心意。我想確認自己的付出沒有枉費，也想為自己的感情畫上一個註腳，在臨走之前了卻一個來台之後一直縈繞心頭的願望。不出意外，女生表示了委婉的拒絕，一如長輩所告訴我的那樣。（《從陸生到陸配，我和台灣女生的那五年》之三）（陸配吳先生/台大畢業陸生）【徵文啟事】

中時新聞網「兩岸徵文」欄目，延續《旺報》兩岸徵文活動，徵文主題：台灣人看大陸、大陸人看台灣、兩岸看世界、兩岸一家人、兩岸新時代，歡迎全球華人投稿。

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