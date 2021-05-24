前言：

前文〈五之八〉刊出後，關於一級上將終身職，劉錫輝先生回應「一級上將（四星）是終身職；二級上將有限齡退伍的現定。」感謝提示，參謀總長應是一級上將。

在討論張憲義事件的過程中，筆者有所反思。在前〈五之五〉中，筆者說：「在我們這個錯綜複雜的時代，個人與團體的是非功過，還待更寬廣、更長遠的歷史進程來關懷與思考。」從甲午戰爭、辛亥革命、軍閥混戰、九一八事變、抗日戰爭、沉默的淪陷區、太平洋戰爭後日軍在台灣征兵、國共內戰、二二八事件、白色恐怖、土改、反右、大躍進、文革等等過去百年多來的「大歷史」來看，這些事件中總數上億的受害者，是我們民族（中國人、台灣人、香港人、海外華人以及少數民族）必須共同面對的悲劇，筆者認為至今深刻的反思是遠遠不足的。百年來像我們民族發生這麼多的內憂外患困難，在整個人類史上都是不多的。由此，在回顧過去時，筆者嘗試採取整體的視野，對個別事件的觀點，斟酌多方面的認識以及採擷、尊重當事人的意見。對於事件中相關人等儘量以「溫和待人、平衡論事」的態度與立場記述與評論歷史，而不是苛責於人與仇恨對立，因為我們如果當時身在其中，表現得可能也不會更好，甚至更差。更重要的是，往後我們民族是否能夠記取教訓，脫離近代史中的惡性循環與冤冤相報，進而逐步走上政治與社會發展的正軌？這和統獨、主義等還沒有必然的關係，主要是民族的素質、文化的融合以及道德意識的普遍提升有關鍵的影響。筆者認為其中個人因素的改善至為重要，中華文化強調君子修身齊家治國以及西方文明強調個人自由發揮與社會制度改良，其間或有扞格，然必須找到一條路走出來。

本文：

以下資料摘自郝柏村的《八年參謀總長日記》，（天下遠見出版，2000年），筆者在每一條相關日記記載後，做出自己的意見。前文〈五之七〉，敘述至1985年8月14日。

1985年大事記（續）

8月27日，與黃代院長、華副院長研究鷹揚機設計與推力問題，余指示原則：一、機身設計須有二萬磅推力的提升潛能；三、電子裝備與火控系統不能犧牲；五、武器系統初期可以兩枚響尾蛇飛彈、一枚麻雀飛彈，以取代二枚麻雀飛彈。（關於響尾蛇飛彈、麻雀飛彈的發展歷程與基本功能，網路上有概略的說明。然我國IDF戰機成機後實際的配載，是否如郝柏村所指示設計，還待相關同仁解釋。此時郝柏村的重點似已離開核武發展，或是核研所仍在默默進行，實際情形不得而知－筆者按）

8月31日，十一月第一週訪問華府已定，今就訪美與美國防首長談話要項準備：一、中華民國的國家目標；二、我國三軍任務與軍事戰略構想；三、中美軍事合作的回顧與展望；四、對中共的統戰認識。依余上次經驗，與美交流意見，要站在美方立場考慮而適合我利益，這種話才能引起共鳴。（郝柏村訪美頻繁，對美國、中國大陸、中華民國台灣三方，皆有宣示作用。我們必須注意這是江南案之後的中華民國首長訪美，說明美台關係已經相當修復。而郝柏村銜蔣經國總統之命前往美國，所談中華民國國家目標以及美國軍事合作，係國家大計，其位階已超過外交部長、甚至行政院長層級，實際上代表蔣經國總統，非常明顯。而之前，8月7日美國在臺協會處長宋賀德，8月14日中國時報創辦人余紀忠皆已向郝柏村表示美政府對於蔣經國總統之後產生軍事強人政府的顧慮，蔣經國對此亦相當清楚。按理如果經國先生沒有安排郝柏村為接班人的想法，就不應該再接受美方邀請讓郝柏村訪美，因為這對美國、中華民國、郝柏村個人都不是最好的作法，為日後增添了許多不必要的困擾。如此，筆者推論經國先生曾經很嚴肅慎重地考慮過讓郝柏村接班，需得到美國方面的認同，而這一點美方已經多次表達消極的態度；另一方面，經國先生當時手上可用的「大臣」不多，最適合的還是郝柏村，其他人就是去了也談不了實際問題，美國人亦不相信。這方面，筆者認為是中國政府（包括各部門、機構與企業）在領導與管理上應該注意的事，就是必須平常就用心培育各方面的人才，而不是一直依賴極少數領導人處理重要的事務。在中共方面，毛澤東時代，唯一能夠代表他處理國內、國際事務的也只有周恩來。可是在美國、英國方面，任何一位大使駐節國外，可以揮灑的空間很大，而且對母國政府皆可表達自己意見，甚至力爭支持，這都不是我們中國人的政治與企業文化可以想像的。近年來，一些人談中國崛起或台灣價值，筆者認為兩岸領導人還常常是一個人說了算（就是說其他人說的都可以不算），老百姓也習慣如此，如此一直脫離不了「封建思想」的我們民族，如何能夠和多元開放又民主自由的西方國家長期競爭？－筆者按）

9月11日，CIA戰略情報小組提報，證實了中共與以色列的軍事關係，中共T六九戰車一零五砲及怪蛇三型空對空飛彈皆由以色列提供，而美方認為怪蛇三號非美國技術，美無權過問。以色列是唯利是圖的國家，吾人與之交往必須審慎。（其實美國人亦買賣武器及技術給中共，一個月前的8月7日郝柏村日記上，即記載「蔣經國總統指示：重視美同意助中共改善F-8性能」。郝柏村所謂「以色列是唯利是圖的國家」，其實每一個國家皆應如此－筆者按）

9月13日，華錫鈞以一個U2飛行員再讀航空工程而得博士學位，可說是融勇氣與智慧毅力於一身。往往一個人的長處亦正是他的短處，身為高級科技工程領導人才，協調合作精神絕不可少（郝柏村一方面讚許華錫鈞，一方面也提出華錫鈞性格上可能的問題－筆者按）

9月16日，俞前筆者今日到中科院視察，這是中科院成立二十多年來，他第一次到中科院。近九十高齡的國防兵工專家，他看了中科院深感高興，提示中科院應建成科學城，眷村子弟學校、百貨商場均應俱全，使國防科技人員有良好的工作環境。（俞大維在九十高壽時來看看中科院，是非常有意義的。至於科學城，筆者認為不應只是為中科院的人員有良好的工作環境，而應仿效新竹科學工業園區，以中科院為中心，培育民間相關科技公司入駐，將國防計畫中可以釋出的專案由民間投資參與合作，如同美國，太空、戰機、飛彈、潛艇、戰艦等數以千億美元的研發製作皆委由民間企業承做，如此不但可以藏、轉人才於民，更可以保持我國國防科技中部分的自製與系統整合能力，同時可以承接購買美國、法國武器裝備的部分維修工作。以過去台灣曾經採購美國武器裝備的費用總數超過兆元來計，其中5％的維修與部分零件自製即有千億市場，培育十家相關上市公司都不是神話。事實上，這需要政府在採購案中列入一定比例的由我國民間企業承攬維修與部分零件自製，這是正常的、合法的合約，為什麼沒有這樣做？其中牽涉到巨大利益，官方一直不願意涉入所謂利益輸送的問題，另一方面，民間業者短時間內沒有能力做好。這樣重大的事幾十年來可以說是失敗的。筆者了解一些，因為資策會當年就曾經嘗試積極參與，後來沒有成功，十分可惜。其中一個不足道的原因是資策會是政府委任機構，人員薪資以及行政作業完全形同公家機關，下午六點多時多數大樓即熄燈，筆者當年任主管，每晚七時以後常常無人可管，週末亦不能叫人來工作，早年中午甚至關燈大家午睡，和大陸機關企業一樣。如此不像唯利是圖的民間企業，缺乏動機與利益去拼命奮鬥，所以一定要由民間業者投資來做，資策會、中科院可以幫忙政府做規劃與管理委外的專案工作，資策會、中科院的人才也歡迎轉業至民間企業發展，或自行成立公司承攬工作，都是正大光明的事業－筆者按）

1992年，中科院航發中心主任華錫鈞。（本報系資料照片）

9月21日，詹啟春來談中科院的政戰工作，他能取得黃代院長和院內科技人員的信任和樂於交往，是正確而成功的作法。他談及華錫鈞和院部間不諧，據他的看法，認為院部對華並無偏見，而實華對院部有成見，甚至拒絕院部人員往台中訪問。（此事的是非曲直，應和當時航發中心併入中科院過程中產生的一些問題有關，至於華錫鈞個人的性格因素，應不是全然的事實。不論如何，中科院的政戰部向郝柏村打報告，對郝柏村的影響是不可避免的。中國古諺說「兼聽則明」，事實上歷代皇帝、宰相、將軍等都做不到，今天的總統、院長、部長以及企業董事長、執行長、總經理等等皆也不容易做好。可見偏見、成見、情緒是人類的痼疾，極難去除－筆者按）（待續）（龍城飛，原名楊雨亭，台灣師範大學歷史學博士）