近日綠媒引爆一個議題：氣象戰。以現有人類技術還無法進行大規模氣象戰，如果綠媒作出指控大陸對台灣進行氣象戰，可委託友邦代向聯合國安理會提出申訴。氣象戰是指以人為方式影響或改變對敵不利、對己有利的氣象條件，並以此運用於軍事的一種手段。氣象戰是存在的，發展至今，用的最多的就是人工降雨和人工消雨。

常規氣象戰

例如1966到1972年越戰期間，美軍在越南戰場實施的人工降雨被視為是開氣象戰的先河，引起世界各國的關注。再如2008年8月7日北京奧運會開幕的前一天，北京地區陰雨綿綿。第二天雲開霧散晴空萬里，這就是解放軍進行消雨的成效。先在北京之外200到300公里處實施降雨，然後再讓北京消雨。在軍事運用的原理一樣，先讓敵區降雨遲滯敵人，接著給我方消雨，以利我軍機動。

到現在為止，人類必須在既定的氣象條件之下，提前或延後降雨、或改變颶風和颱風路徑，還做不到無中生有，消滅或生成降雨和颶風颱風。改變降雨的條件，即可操縱降雨：充足的水汽、水汽上升並凝結、雲凝結核。例如大陸甘肅和新疆一帶常年乾旱水汽極少，沒有充足的水汽，就無法與大氣中的粒子結合為雲凝結核，沒有凝結核當然沒有降雨。

12年前，為改善西北缺水問題，大陸學者建議引進渤海水，流到內蒙淡化海水，之後沿著燕山與陰山進入居延海，再流入新疆，形成一個巨大的人工淡水河。提出這個浩大工程的目的，就是要增加西北地區的水汽，只要有水汽就好辦，水汽一定會上升，上升的水汽必然成為雲凝結核，遇到冷空氣之後就變成了降雨。

沒有水汽，怎麼可能人為的製造降雨呢？最近台灣乾旱嚴重，不會是水汽與雲凝結核的問題，因為台灣不缺這兩個因素;很可能是高空溫度不夠低，也許是工廠排放或錯誤的能源政策所致。越是不降雨，地面的水汽越是不夠，水汽越不夠越不降雨，形成惡性循環，很多沙漠就是這麼形成的。

有意思的氣象戰技術之一：特斯拉效應

除了降雨、消雨之外，還有很多氣象戰技術，可以為環境造成可怕的影響。例如20世紀初偉大的科學家特斯拉（Nikola Tesla），不僅發明了交流電，也奠基了超距武器。1935年，特斯拉在實驗室打了一口深井，並在井內放了鋼套管，然後堵塞井口、並向井內輸入不同頻率的振動。奇妙的是，在特定的頻率時，地面就會發生強烈的振動，並造成了周圍房屋的倒塌。這就是著名的特斯拉人工地震實驗，不需要氫彈誘發。

小輸入、強輸出的超級傳輸效應，稱為特斯拉效應，是地球物理武器的關鍵技術。特斯拉過世後，文稿盡被美國政府收藏，想必從中獲得許多啟發。

有意思的氣象戰技術之二：HAARP天線陣

2013年，斯諾登透露並證實美軍高頻主動式極光研究專案（High Frequency Active Auroral Research Program, HAARP）。HAARP是由美國參議院批准、旨在研究太空電離層、發展新型武器和技術的一個研究計劃，佔地23.5公頃。

HAARP由美國空軍和海軍在阿拉斯加聯合建造和共同管理，擁有目前世界上功率最強大的短波無線電發射器，稱為電離層加熱器。HAARP共有360個發電機，可以發出360萬瓦功率的強大信號，將這些信號放大1000倍之後，採用相位列陣的方式將信號以微波的形式，聚束發射到電離層中的指定部位，破壞該區的電離層結構。就像微波爐一樣，加熱該區的電離層、並改變電離層結構;電離層的結構改變，必然對於平流層和對流層也產生巨大的影響，並直接影響地面氣候、甚至於是生命的存在。

加熱電離層有一個副產品：等離子體。當HAARP對電離層某個或多點加熱，就變為等離子體，不斷加熱結果，就會產生不同高度和特性的等離子體。等離子體不但可以堵塞、干擾和破壞敵人的通信並保護己方通信，也可把等離子團作為武器，射向敵方飛機、導彈、衛星目標前方和兩側後，會產生旋轉力矩，使目標偏離飛行軌道或銷毀。過程只需0.1秒。

為突破電離層對於通信的干擾或阻礙，世界各大國莫不致力於可突破等離子體的量子通信技術。

還有，天然地震能引起電離層和磁場的變化，反之，由HAARP激發電離層和磁場的變化也會導致天然地震。至少理論上是如此，有沒有人做實驗，只有天知道。

總之，由HAARP發出的高頻電磁波和電噴流所產生的電磁輻射、由電離層產生的電磁反射，以及破壞臭氧層帶來影響有多大，目前還不是很清楚。若貿然大規模進行這種有巨大風險的試驗，將不可避免地會對人類、環境、生物、乃至整個地球產生災難性後果。

越戰後的50年來，美軍先後進行了數十個地球武器的秘密研究專案：人為地震、人為控制閃電、減少或增加雲層間的放電、在颶風周圍實施人工降雨來改變暴風雨方向、人為洪水、人為乾旱、人為颶風、人為海嘯、人為山崩等等，總共超過3千多種氣象武器。

氣象戰的隱蔽性

當大家討論氣象戰時，都會發現氣象戰的隱蔽性。這種隱蔽性使得人們很難發現並認識氣象戰。原因有二：第一，人們對天氣不能作出十分準確的預報，導致人工影響天氣的後果與自然發生的異常變化混淆在一起，即使真的是人為操縱，也往往被自然因素所掩蓋。第二，若真的是人為操作氣象，其效果往往要等幾小時或幾天之後，才在目標區以外很遠的地區表現出來，人們更加難以辨認自然與人工操作之間的關聯。

因此，使得秘密使用氣象武器的一方很容易逃避國際監督，而受害者更無知覺。由於電離層與無線電波通信有密切的聯繫，人工改變電離層有著誘人的軍事前景。以現有技術發展的水準來看，以人工操作進行氣象戰，其影響範圍是局部的，效果也是有限的。

1976年12月10日，聯合國大會通過了《禁止為軍事或任何其它敵對目的使用改變環境的技術的公約》。即使如此，還是擋不住各大國對於氣象戰的研究，至於實驗，那就難說了。

（作者為台灣國際戰略學會研究員，法國博士，國戰會專稿，本文授權與洞傳媒國戰會論壇、中時新聞網言論頻道同步刊登）

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