防疾如同作戰，如果有武器，有藥品，會拒絕嗎？但是，不知道是在維護其仇中意識形態的顏面，還是背後其它的經濟利益，蔡政府寧願置人民的生命安危於不顧。

中央指揮中心連夜緊急撤銷金門的跨縣市快篩令，理由是要完備申請程序。金門為保護離島鄉親健康，提出加強防疫之積極作為，中央有什麼理由不同意？

台灣去年原本有機會儘早取得德國BNT/輝瑞疫苗，但因為不願意假手大陸藥商採購，台灣因而失去了機會。如果今年初就開始廣打疫苗，現在的防疫不就簡單多了嗎？

陳時中為了掩飾疫情，維持漂亮的數據的顏面，拒絕普篩。如今疫情擴散，「笑龜部長」又發明個「校正回歸」，為的就是替蔡英文擦脂抹粉，維持其防疫數據好的顏面。

為了顏面，即使台灣目前的疫苗數不足，蔡英文與陳時中仍然不允許世界衛生組織核可通過的大陸疫苗來台灣。蔡英文和陳時中應該不了解，什麼叫做醫療無國界，救命無顏色。

蔡英文想把疫情拖延到今年7月台灣的國產疫苗問世，相關疫苗公司的股價也因而連續飆漲，但是沒有經過臨床第三階段試驗的疫苗，安全性夠嗎？蔡英文為了自己的顏面，不惜把人民當白老鼠，這種領導人還有慈悲心嗎？

蔡英文為了自己的顏面，寧打官司也不肯公布博士論文口試委員名單，以求拖時間，這畢竟還是她自己的事。可是在防疫這件事上，把自己的顏面看得比台灣的人命還重要，受害的可就是台灣人民了。

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