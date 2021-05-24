2013年3月22日文化部長龍應台在行政院作「台灣出版事業發展策略」報告，指出國人平均每年讀書2本，日本8.4本，新加坡9.2本，韓國10.8本，台灣民眾40％整年沒有閱讀書籍。當天江宜樺院長作結論，認為這是國安問題。國人不讀書，會涉及國家未來的安全，茲事體大。

為什麼是國安問題？

1898年美國助古巴趕走殖民者西班牙人，西班牙吃敗仗，只是因為西班牙艦砲的射程沒有美國遠。1840年6月英軍艦16艘、武裝輪船4艘、運輸艦28艘，陸軍4000人，浩浩蕩蕩到達廣州海面，船堅炮利，清軍一敗塗地，簽下南京條約，割讓香港。

甲午戰爭居然敗給小日本，割讓台灣。八年抗戰，死傷幾千萬人，不是我們人不夠多，而是技不如人。這些技不管怎麼稱呼，最後都是與讀書有關。試問物理、化學、數學都一竅不通，還談甚麼軍事科技嗎？不讀書，你就輸。所以國人不讀書，當然是國安問題。

海水退了，就知道

股神巴菲特說：「海水退了，就知道誰沒有穿褲子。」當沒有對外戰爭時，滿清王朝自視甚高，外國人來見清皇帝，必須下跪，由於外國代表拒跪曾發生不少尷尬問題。但及至與外國人發生糾紛打起仗了，清政府才發現自己沒有穿褲子，試想，不管是國防科技、工業科技、太空科技，任何一樣科技，那個不與讀書有關。人民不讀書，這個國家是沒有希望的。

以色列PK俄羅斯

以色列面積只有2.57萬平方公里，比台灣還小很多。人口860萬，其中600多萬人是猶太人。人均GDP超過4萬美元。全世界的猶太人只佔世界人口0.3%，但諾貝爾獎得主高達30%。其軍事、工業、農業都世界一流。研究其原因當然很多，但以色列人喜歡讀書，政府重視讀書也是重要原因。

猶太人有守安息日宗教習慣。每星期的安息日，甚麼都不准做，商店都關門，只能敬拜神。但是唯一的例外是，安息日書店可以開，可以營業，為的是鼓勵人們讀書。以色列人每年平均讀書64本，世界第一。

以色列之外，另有一超級大國俄羅斯，也是讀書大國。俄羅斯平均每人每年讀書55本，全國藏書200億冊，每個家庭平均藏書300冊。2006年統計，全國有圖書館1.41萬座，世界第一，比美國多4000座，但俄羅斯人口只有1.4億人，不及美國的一半。俄羅斯許多科技領先世界，人民喜愛讀書，必然是重要的原因。

俄羅斯著名作家高爾基說：「我撲在書本上，就像飢餓的人撲在麵包上一樣。」我希望台灣人民都能是高爾基。拿破崙隨身行李，主要裝的都是書。我希望台灣人民隨身包裡，經常都放幾本書。

（本文作者授權中時新聞網與台灣醒報同步刊登）

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