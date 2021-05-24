拜登與文在寅會面，雙方同意建立「全面的全球疫苗夥伴關係」，韓國三星將可在韓國代工生產莫德納疫苗。文在寅躊躇滿志地說，「向美國要求提供疫苗的國家不少，疫苗合作的夥伴關係是一份驚喜禮物。」

原來綠營政府眼裡最麻吉的朋友、最可靠的朋友美國，人家眼裡可不這麼認為，熱臉貼冷屁股的結果，對方早已移情別戀。

蔡總統，看到了沒有？整個綠營上上下下聽到沒有？台灣深陷疫情的水深火熱之中，美國送給台灣一劑疫苗沒有？韓國注射率雖然不高，也比台灣強得多，迄今已採購1.92億劑疫苗，分別為AZ、輝瑞、諾瓦瓦克斯、莫德納以及嬌生。除嬌生外，其他4支都已授權在韓國生產或代工。韓國穩了，台灣呢？

台灣和韓國同樣是半導體大國，有人說疫苗是文在寅用晶圓片換來的，台灣空有護國神山，怎麼就沒辦法保護我們呢？經濟部長說晶片和疫苗是兩回事。奇怪哩！為什麼韓國行台灣就不行呢？或許行，政府不敢說，早已拿晶片換美豬進口了，手上武器用完了！

靠山山倒、靠人人跑、靠美國死得早。南越總統阮文紹不就如此？庫德族、伊拉克、阿富汗不就如此？包括跟台灣一樣抱美國大腿的印度不也如此？美國疫苗在韓國生產，蔡政府的夢可以醒了。

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