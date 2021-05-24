一個月以前，我手持黃色仿單，看著台北馬偕醫院注射室不斷閃爍的跑馬燈；

一個月以後，跑馬燈上的霓虹數字變成了電視螢幕上面逐日上升的確診人數。

在台北這座講究便宜的都市里，生活被簡化成一個又一個數字，代表了優先序、代表了CP值、代替人思考、代替人做決定。

你怎麼會想要去打疫苗？好友瞪大了眼睛。

該如何用三言兩語去解釋清楚？我只能苦笑。

很多事情是難以言喻的，就像我無法解釋為何人類會擁有的包括悲喜在內的一切複雜情感。我無法說出一個確切的理由。但心裡有個聲音告訴我：去做吧。

在新冠疫情籠罩全球的當下，沒有任何家園能夠倖免。即便是孤懸海外嚴防死守的海島，也不免有疏漏的一天。唯有提高全民疫苗接種率，才是正確應對疫情的態度，才有恢復正常生活的一天。

然而，又如何在一個月前說服好友放棄眼下的安逸，做一件看不到收益的事情呢？

很難，真的很難。

即便是防疫破功、人人自危的今天，明知道疫苗可以讓人免於病痛，免於厄運不知何時降臨在頭上的恐懼，疫苗的副作用也還是被無限誇大，民眾對於接種這件理所當然的事情依然逡巡不前。

到底是人們太慣常用數字去思考，還是數字綁架了人們的思想？

我們是否太常囿於數字而放棄了去使用直覺？

抗疫很漫長，漫長到足夠我們去想明這個問題。（滬生/在台陸生）

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