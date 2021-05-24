如果把新冠肺炎疫情比喻成考試，那早在去年已經拿到考古題附帶答案卷的台灣，是把選擇及是非題故意抄錯嗎？不然怎會出現被死當的防疫成績？倘若像蔡政府譬喻的是一場棒球賽，那這個原本應該是關門穩贏的九局下半，居然被亂棒打爆，站在投手丘上的蘇貞昌，蹲捕的陳時中，仍然死命撐著，面對已經被打過一輪的病毒大軍、缺電危機，民眾廣大的批判聲浪排山倒海而來，許多新興名詞被用來嘲諷、影射，甚至是譏笑，更有網友把蔡政府面對錯誤政策必須道歉時的說明稿，都歸類出一篇如出一轍的填空寶典範帖。

日前，中國大陸表示願意提供疫苗，盡力幫助台灣民眾戰勝疫情。陸委會立即回應：「對岸不必假好心」，甚至反嗆：「只要中國大陸不阻撓，台灣就可以更快速的從國際上取得更多可靠的疫苗」。之後上海復星醫藥也拿出獨家商業授權，可以將德國BNT疫苗優先提供給台灣，但陳時中還是雙手一攤推說迄今沒看到申請，正所謂面子是人家給的，臉是自己丟的，殊不知現在疫苗供給乃是賣方市場，該提出申請的不應是衛福部或是中央疫情指揮中心嗎？難道又要推給地方政府、小老百姓？

上周染疫人數不減反增，全台上演空城計，陳時中甚至用不知所以，看不懂是加法、減法還是除法的「校正回歸」，來掩蓋日前已暴增的疫況，「校正回歸」說穿了就是隱而不發的黑數漂白，加總集合再打散分攤，但卻抓不出來實際病例數落在之前的哪一天，抑且回補的時間差恐會擴大傳染率，玩弄文字與數字遊戲，愚民政策，污辱台灣人的智商。

雖然民進黨政府有各種方式來洗腦、淡忘大家的記憶，還有1450做為側翼，洗版、帶風向，似是而非、混淆視聽、自圓其說、集體催眠，但現今疫情關乎生死存亡，疫後經濟不振、財產損失的創傷症候群，人民必會記取教訓，2018年地方九合一選舉，民進黨輸到脫褲子的敗局極可能在明年成為定局，台灣人民鬱卒的心情已快炸鍋，覺醒的力量即將噴發，俾讓歷史重現。

掉以輕心、吊兒郎當，只會忙於作秀和大外宣的蔡政府錯失黃金時間，將台灣從佳境變成困境現更淪為險境，竟還有臉群起圍剿赤膽忠心為國為民的洪秀柱，甚且忝不知恥逕自代表全體國人表達：「台灣人民對大陸（疫苗）沒信心。」如果WTO的COVAX 機制，配送中國大陸的疫苗給台灣，蔡政府怎麼辦？要不要？用不用？

台灣民眾現在普遍心裡一定比戰爭打仗還害怕，因為戰爭可以投降，病毒哪會理你舉白旗呀！正如洪秀柱所言，「敵人是病毒，不是大陸」，事已至此，證明抗中的確保不了台，令人痛心疑似確診婦人在家等待醫院收治，不幸死亡，台灣醫衛量能雷同印度化。赫然發現陳時中神話，沒有幾句實話，業已變成笑話，謊話連篇，聽了讓人想罵髒話！（作者為台灣青年聯合會理事長）

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