金門縣政府要求旅客於入境金門時強制快篩，遭指揮中心強勢撤銷。從去年彰化縣的萬人血清調查，到地方需求疫苗而不可得，指揮中心這種獨裁式的防疫，並沒有讓台灣更好。

就法論法，「縣衛生」是憲法保障的自治事項，因此不論是根據地方制度法，或者釋字七三八號解釋，地方都擁有訂定「更嚴格」標準的空間。

如果地方達不到中央的標準，那被批是活該，但如果中央要求八十分，地方做到九十分，這又有什麼不好，需要指揮中心這樣刁難？

的確在疫情期間，指揮中心擁有近乎獨裁者的權力，但有權力就有責任，指揮中心有為自己的決策，負起過任何責任嗎？

如果彰化縣的血清調查能夠定期實施，台灣就不會對社區感染後知後覺；如果東洋代理BNT疫苗沒有破局，現在也不需要三級警戒。

看看蕭條的觀光旅遊業，看看多少店家被迫關門，這都是指揮中心錯誤決策的結果。現在指揮中心又要禁止金門快篩，萬一因此爆發社區感染，是不是該算在指揮中心頭上？

陳時中應明確承諾，若因禁止快篩爆發社區感染，由中央來補償金門縣民的一切損失；否則有權而無責，這樣的獨裁者是在逼迫地方反抗。

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